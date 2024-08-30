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Главные темыНовостиВальпараисо и окрестности

Живущие в глубине моря: открытие кальмара Каспера и морского огурца

Наше представление о существовании в глубоководном мире остаётся в основном загадочным. Во время плавания в Южно-Тихом океане были записаны редкие кадры причудливых морских существ.

 and  Vladimir Milov
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Ранее не фиксировавшаяся запись активной осьминогуры Promachoteuthis в естественной среде обитания.
Ранее не фиксировавшаяся запись активной осьминогуры Promachoteuthis в естественной среде обитания.

- Живущие в глубине моря: открытие кальмара Каспера и морского огурца

Во время экспедиции вблизи побережья Южной Америки были открыты около 20 новых видов существ, обитающих в подводной горной цепи. Институт Шмидта объявил, что им удалось снять на видео живую осьминожку-призрака Promachoteuthis впервые в истории. Кроме того, был обнаружен новый подводный горный хребет высотой более трех километров, на котором кипит жизнь глубоководного мира.

В южном Тихом океане был замечен осьминог Каспера впервые, как сообщил институт. Кроме того, были замечены пара редких медуз Bathyphysa, которых ласково называют "летающими спагетти-монстрами".

Улыбающиеся слизняки

Команда использовала подводный роботизированный аппарат, чтобы просканировать луг из 800 квадратных метров кораллов на одной из гор. Это изобилующее жизнью место кишело организмами, такими как рыбы-камни, морские звезды и крабы-короли. Кроме того, они собрали изображения причудливых морских слизней Chaunacops. Горы-сеamounts юго-восточной части Тихого океана представляют собой уникальную среду обитания для огромного количества видов, не встречающихся больше нигде, отметила команда.

Богатое биоразнообразие

Группа морских биологов из Института Шмидта отправилась в часть хребта Чиле, глубоководной горной цепи, которая находится на стыке двух расходящихся тектонических плит. Эти открытия еще больше доказывают невероятное биоразнообразие экосистем в этом районе, сказал Томер Кеттер из Института Шмидта.

Вальпараисо и его окрестности могут стать интересным местом для дайвинга, учитывая изобилие уникальной морской жизни, обнаруженной вблизи подводной горной цепи. Причудливые морские слизняки Chaunacops были найдены в одном из кипящих коралловых угодий на горах-сеamounts юго-восточной части Тихого океана, которая является частью района Вальпараисо.

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