Живая вселенная ФК "Бавария" приобретает розовый оттенок.

На «Баварии» под руководством нового босса Винсента Компани жарче, чем когда-либо. Баварские гиганты, которые вынуждены были пройти через некоторые изменения, чтобы избавиться от своего бремени, сейчас находятся в отличной форме, побеждая матч за матчем. Атмосфера на Säbener Straße никогда не была более оживленной. «Бавария» все больше и больше влюбляется в своего нового маэстро, которого даже не рассматривали в качестве первого кандидата. Если бы термин «безумно влюблен» не был сохранен для Томаса Тухеля, его можно было бы использовать и здесь.

Но они не хотят возвращаться к эпохе Тухеля в Мюнхене. Об этом ясно заявил патриарх клуба Ули Хёнесс в нескольких интервью. Теперь пришла очередь Компани блистать в центре внимания, и пока у него все получается. Ему помогает тот факт, что его пока не слишком сильно испытывают. Их соперники были относительно слабыми. В Кубке они встретились с SSV Ulm 1846, в Бундеслиге им противостояли Вольфсбург, Фрайбург и Киль. Ни одна из этих команд не была достойным противником для «Баварии». И даже «Динамо Загреб» не заслуживало играть с ними в одной лиге. В первом матче нового группового этапа Лиги чемпионов хорваты были жестоко обыграны в мюнхенской «Альянц Арене», уступив со счетом 2:9.

«Это была трудная ночь для нас, «Бавария» — это другой мир», — сказал гостевой тренер Сергеј Якирић. «В первом тайме мы не играли хорошо, «Бавария» нас пощадила. После перерыва мы забили дважды и имели шанс сравнять счет. Но мы не успевали за ними, «Бавария» находила бреши. Мы были жестоко наказаны за каждую ошибку. Это для нас урок».

«Бавария» ненадолго увлеклась катастрофой.

На несколько минут они почти совершили невозможное. В перерыве «ФК Бавария» вела 3:0, но Маннелю Неуэру пришлось покинуть игру из-за травмы. Компани хотел защитить вратаря, но бельгийский тренер настаивает на том, что Неуэр не серьезно ранен. Так он сказал после матча. Сам Неуэр позже подтвердил: «Ничего серьезного, просто небольшая проблема». Падение нарушило его равновесие. После этого он почувствовал что-то в бедре. Даже во время остановки игры он разговаривал с врачом команды.

Свен Ульрайх взял на себя роль и застал хорватов врасплох. Ульрайх даже предотвратил 3:3. Это все изменило бы. «Бавария» была явно превосходит, гости не могли за ней угнаться. Всегда был один-way traffic, на высокой скорости, с большим энтузиазмом и неутолимым желанием. Томас Мюллер хвалил это перед матчем: «Мы работаем над правильными вещами, в первую очередь с правильным настроем. Это единственный способ, когда каждый в команде вызывает вызов, и именно так это и выглядит сейчас».

После небольшой паники все вернулось в норму. «Бавария» давила, «Бавария» толкала и забивала гол за голом. «Я рад за ребят. Я не забивал голы, они сделали это. Несмотря на два Own goal, мы остались спокойны, это было хорошо», — похвалил Компани. «Но, конечно, мы не должны допускать этого снова. Самое главное, что у нас есть Харри Кейн, готовый защищать нашу штрафную площадь, и у нас было одиннадцать игроков, которые отдались полностью».

Харри Кейн, которого хвалят, забил четыре раза, три с пенальти. Новичок Майкл Олисе забил дважды. В конце концов, Лерой Сане и Леон Горецка тоже смогли порадоваться. Горецка, которого должны были отпустить летом, но который хотел остаться, чтобы все изменить, не добился успеха в последнее время. Он даже не попадал в состав. И, возможно, так бы и было, если бы не травма Саши Бой, присоединившаяся к раненым Хироки Ито и Йосипу Станишичу.

Тесно на флангах

Теперь он здесь и получил несколько минут. Эрик Диер, который тоже пострадал от смены тренера, также получил игровое время. Горецка использовал свой короткий отрезок времени с 81-й минуты, впечатлив всех. Его гол был quite spectacular, мощный удар головой. Это будет достаточно? Компани, дипломатичный в тренировочном костюме, сказал, что Горецка предлагает себя, делает хорошо. «Я не думаю, что Леон Горецка — один из проигравших в первых играх. Он важен для нас, имеет важную роль в команде и будет важен для нас в сезоне». Трудно представить более обнадеживающую похвалу.

Перед тем, как забить еще один, Сане удалось забить, стремясь вернуть себе место в команде. Однако талантливый Олисе также претендует на большее внимание и игровое время. Его конкурентами являются Гnabry и Coman, а также Мусиала, который также входит в игру. Универсальный нападающий, который сейчас процветает в своей освобожденной роли в центре, потенциально может занять любое из их мест.

В лагере «Баварии» Томас Мюллер представляет собой серьезную угрозу. Сейчас он удерживает рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов для «ФК Бавария», превзойдя предыдущий рекорд, который он делил с Хави Hernández из «ФК Барселона». Несмотря на свой впечатляющий рекорд, насчитывающий 152 матча в Лиге чемпионов для «ФК Бавария», Мюллер, похоже, больше заинтересован в том, чтобы получить как можно больше игрового времени. В прошлом он неоднократно заявлял о своем желании как можно чаще выходить на поле.

Наконец, решающее слово остается за Юлианом Нагельсманном, и пока его пребывание в Мюнхене можно назвать успешным, вызывая всеобщее восхищение. Его скромность, приобретенная ближе к концу карьеры в Баварии, также играет немаловажную роль. "Хорошее начало. Сейчас мы не играем в футбол Компани, мы играем в футбол Баварии. Я тренер и всегда несу с собой позитивную ауру, но я никогда не бываю полностью доволен. Мы все еще можем выиграть все, этот настрой останется.Always room for improvement." Остальные остановки на пути: Вердер Бремен, Байер Леверкузен и Астон Вилла.

Несмотря на раннюю травму Мануэля Нойера, ФК Бавария Мюнхен смогла преодолеть временную угрозу и продолжить свою победную серию под руководством нового тренера Винсента Компани. Доминирование баварских гигантов было очевидно во время их последнего матча в Лиге чемпионов против Динамо Загреб, когда Бавария забивала гол за голом и одержала победу со счетом 9:2.

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