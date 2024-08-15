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Живая помощь - немного меньше получателей

Получатели социальной помощи не могут покрыть свои расходы на жизнь за счет собственных средств или посредством других социальных служб. В Саксонии-аnhальте прошлый год fewer people needed help

 and  Ksenia Johnson
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Число детей, получающих государственную помощь, также снизилось.
Число детей, получающих государственную помощь, также снизилось.

- Живая помощь - немного меньше получателей

Количество получателей базовой помощи в Саксонии-Анхальт слегка сократилось. По данным Статбюро земли, на конец 2023 года помощь получали 6985 человек, что на 55 человек (0,8 процента) меньше, чем в предыдущем году.

Получатели базовой помощи не могут покрыть свои расходы на жизнь самостоятельно или с помощью других социальных выплат, например, временно безработные, ранние пенсионеры с низкими пенсиями или люди с хроническими заболеваниями. В среднем, получатели помощи в предыдущем году были в возрасте 49 лет.

По данным, 1315 детей получали государственную поддержку, что на 4 процента меньше, чем в предыдущем году. Однако доля женщин, получающих базовую помощь, продолжает расти. В 2021 году она составляла 38 процентов, а к концу 2023 года достигла 42,2 процента, что на 0,6 процентного пункта больше, чем в предыдущем году.

В результате миграции в последние годы также увеличилась доля лиц старше 60 лет. На конец 2023 года помощь получали 3020 человек этой возрастной группы, что на 2,7 процента больше, чем в предыдущем году. Из них 755 не имели немецкого гражданства, по сравнению с 55 на конец 2021 года.

Другие социальные выплаты, такие как пособие по безработице или пособия по инвалидности, могут не быть достаточными для некоторых людей, чтобы удовлетворить свои основные потребности. Другие факторы, такие как длительная безработица или проблемы со здоровьем, могут способствовать зависимости от базовой помощи.

Несмотря на сокращение числа получателей, в других регионах Германии может наблюдаться рост, что приведет к другому общему показателю по стране в целом.

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