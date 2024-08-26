Жительские районы в районах города Аляски, пострадавших от оползня, должны быть эвакуированы, а власти предупреждают о возможном наступлении оползня.

В воскресенье около 16:00 произошло значительное оползень, затронувшее множество домов в прибрежном городе Кетчикан, Аляска, как указано в официальном заявлении.

Место возможного последующего оползня было определено к югу от первоначального места оползня. Команды экстренной помощи находятся в режиме готовности, согласно заявлению.

Жителям потенциально пострадавшего района рекомендуется переехать, с местной школой, функционирующей как убежище для экстренных ситуаций, согласно заявлению.

Губернатор Аляски Майк Данливи объявил чрезвычайную ситуацию из-за оползня, сообщив об этом в X через пост.

"Все соответствующие государственные департаменты получили инструкции по оказанию необходимой помощи. Мои мысли и молитвы с жителями Кетчикана tonight", - гласит пост Данливи.

Зона эвакуации охватывает дома, расположенные на Третьей авеню, Второй авеню, Уолтер-стрит, Первой авеню и Уайт-Клифф авеню, между Австрийской улицей и улицей Надеу, согласно заявлению.

Эта ситуация находится в стадии развития и будет обновляться.

В настоящее время мы координируем с жителями Третьей авеню, Второй авеню, Уолтер-стрит, Первой авеню и Уайт-Клифф авеню, чтобы убедиться, что они безопасно переместятся в зону эвакуации. Помощь штата сейчас для нас крайне важна.

Читайте также: