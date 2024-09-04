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Жительница под следствием за предполагаемое убийство отвлеченными без одежды людьми.

 and  Michael Bootcampf
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Пожилая пара, обоим 79 и 73 года, пропала без вести с нудистского кемпинга в Калифорнии более...
Пожилая пара, обоим 79 и 73 года, пропала без вести с нудистского кемпинга в Калифорнии более недели назад.

Жительница под следствием за предполагаемое убийство отвлеченными без одежды людьми.

Двое пожилых людей, 79-летний мужчина и 73-летняя женщина, вместе со своим крошечным псом по кличке "Пушистый", пропали из калифорнийского нудистского лагеря. Их исчезновение было сообщено после того, как они не явились на свою обычную обнаженную караоке-сессию 24 августа. Полиция обнаружила их машину, но не имела ни одной зацепки о их местонахождении или собаке. Четыре дня спустя анонимный звонок привел следователей к дому 62-летнего подозреваемого в близлежащем пустынном сообществе Редлендс. Мужчина был арестован после переговоров со спецподразделением и бронетранспортером. Сейчас он обвиняется в двойном убийстве.

Необычные обстоятельства дела

Близкий друг пропавшей пары первым обратился в правоохранительные органы. Следователи боролись с поисками, хотя в конце концов нашли их автомобиль. Ирония в том, что анонимный звонок привел их к дому подозреваемого. Мужчина якобы забаррикадировался внутри, что привело к долгому противостоянию. Однако несмотря на первоначальные расследования, никаких признаков пары внутри дома не было найдено.

Таинственный прорыв и жуткое открытие

Собаки-падальщики позже указали на наличие человеческих останков под домом. Авторитеты впоследствии подтвердили, что это, скорее всего, пропавшая пара, хотя они не раскрывали никаких подробностей о причине смерти или возможной мотивации. Также было заявлено, что больше никаких жертв в этом случае не подозревается, хотя дом пострадал от значительных повреждений во время полицейского вмешательства. Где находится любимый питомец пожилых людей, "Пушистый", остается неизвестным.

Юридические процедуры

62-летний подозреваемый должен был предстать перед судом в тот же день, при этом ему не было назначено никакого адвоката. Офис прокурора отказался предоставить дальнейшую информацию о юридической помощи подозреваемому. Мужчина сейчас обвиняется в двойном убийстве, и хотя тайна исчезновения пары все еще висит в воздухе, юридический процесс должен начать раскрывать детали этого странного инцидента.

Другие люди в сообществе обеспокоились, когда заметили отсутствие пары на их обычных социальных мероприятиях. Несмотря на продолжающееся расследование, никакой информации о Пушистом, псе старших граждан, не было Released.

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