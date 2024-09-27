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Жительница Мемфиса получила пожизненное заключение за организацию убийства известного рэпера Янга Долфа.

Джастин Джонсон был осужден за убийство в четверг по поводу смерти рэпера Young Dolph в 2021 году. Вердикт был вынесен после представления свидетельских показаний сообщником, который заявил, что инцидент произошел из-за спора между конкурирующими музыкальными лейблами.

 and  Alex Stellmacher
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Жительница Мемфиса получила пожизненное заключение за организацию убийства известного рэпера Янга Долфа.

Жюри приняло решение признать виновным Джонсона после почти четырех часов обсуждения, обвинив его в убийстве, сговоре с целью убийства и незаконном владении огнестрельным оружием как преступником.

Судья Дженнифер Митчелл из уголовного суда Сил-Би-Си приговорила Джонсона к пожизненному заключению.

Корнелиус Смит рассказал, что Энтони "Большой Джук" Мимс, брат рэпера Йо Готти, предложил вознаграждение в размере 100 000 долларов за Долфа и разместил вознаграждения на других артистов из лейбла Долфа, Paper Route Empire. Смит и его сообщник Джонсон отправились в путь 17 ноября 2021 года, не зная, кого они ищут.

Они узнали, что Долф и некоторые из его артистов участвуют в раздаче индеек на День благодарения, и направились туда. Увидев машину Долфа, они последовали за ним в пекарню в Мемфисе и открыли огонь днем, согласно Смиту. Долф получил 22 огнестрельных ранения и скончался на месте.

Во время открытых прений заместитель окружного прокурора Пол Хагерман сообщил жюри, что Долф был решительно настроен стать сольным артистом и владельцем лейбла.

“Стать самостоятельным может вызвать врагов”, - сказал Хагерман.

Он указал на то, что Cocaine Muzik Group (переименованная в Collective Music Group), соперничающий лейбл, созданный Йо Готти, пытался переманить Долфа, но тот отказался. Долф later выпустил дисс-треки, направленные против лейбла, его артистов и “второго человека”, Большого Джука, которого later убили возле ресторана.

Помимо показаний Смита, обвинение представило огромное количество косвенных улик, в том числе видеозаписи с камер наблюдения и телефон Джонсона.

Джонсон maintained свою невиновность, и его адвокат по защите Луке Эванс заявил в заключительной речи, что видео лишь доказывают, что кто-то, одетый подобно Джонсону, стрелял в Долфа. Эванс предположил, что Смит скажет что угодно, чтобы спасти себя.

“Корнелиус Смит лжет от начала до конца”, - заявил Эванс.

Смит также обвиняется в убийстве и сговоре с целью убийства и также не признает свою вину.

Эванс также отметил, что отпечатки пальцев Смита были обнаружены в машине для бегства, но не Джонсона. Он также упомянул, что нет доказательств того, что Джастин Джонсон получил какую-либо денежную компенсацию, в то время как Смит утверждает, что получил 800 долларов до ареста и еще 50 000 долларов после него.

Согласно Хагерману, видео- и телефонные доказательства подтверждают рассказ Смита. В их числе были звонки между Смитом и Джонсоном перед инцидентом и звонок между Джонсоном и Большим Джуком сразу после него.

Джермаркус Джонсон, которого Смит идентифицировал как посредника с Большим Джуком, признал вину в июне 2023 года по трем пунктам пособничества после убийства, помогая Смиту и Джастину Джонсону общаться, пока они были на побегушках. Джермаркус Джонсон еще не приговорен.

Хернандес Гован, которого Смит обвинил в организации убийства, не признает свою вину.

Долф начал свою карьеру, выпустив несколько микстейпов, начиная с 2008 года “Paper Route Campaign”. Он выпустил несколько студийных альбомов, в том числе свой дебютный альбом 2016 года “King of Memphis”. Он также сотрудничал над микстейпами и альбомами с различными рэперами, такими как Key Glock, Megan Thee Stallion, T.I., Gucci Mane, 2 Chainz и другими.

У Долфа было три альбома, которые попали в топ-10 чарта Billboard 200, с “Rich Slave” 2020 года, достигшим пика на 4-м месте.

После суда команда защиты предложила, что развлекательные мероприятия могли бы быть потенциальным алиби для Джонсона, учитывая популярность Долфа и его частые выступления. Однако жюри отклонило это предложение, сосредоточившись на убедительных доказательствах, представленных против Джонсона.

Во время пребывания в тюрьме Джонсон выразил интерес к развлечениям как к способу справиться с ситуацией, потенциально рассматривая карьеру в музыке или актерстве после освобождения.

В суде штата Теннесси в Мемфисе обвиняемый,Individual Justin Johnson, предстал перед судом по обвинению в убийстве популярного рэпера Young Dolph.

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