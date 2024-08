Жителям Великобритании требуется сдать ножи и мачете, похожие на зомби

Великобритания ужесточает борьбу с насилием, связанным с ножами, в связи с недавними трагическими смертями троих детей. Страна находится в состоянии хаоса, и правительство пересматривает законы о владении ножами и призывает граждан к сотрудничеству.

Власти призывают граждан сдать мачете и так называемые "ножи зомби" - смертоносные, богато украшенные ножи для ударов. Эти граждане не будут наказаны до вступления в силу запрета, как объявил правительство в Лондоне.

С 24 сентября такие большие ножи станут незаконными в Англии и Уэльсе, а существующие правила ужесточат. Как заявила министр внутренних дел Диана Джонсон, "нет никаких законных причин для наличия таких оружий в наших домах или общественных местах".

Strong Public Opposition to Knife Crimes

Эта стратегия находит широкую поддержку. Известный актер Идрис Эльба выступает за ужесточение мер и увеличение финансирования программ для молодежи в рамках своей инициативы "Не останавливай свое будущее". Правительство планирует сократить количество случаев преступлений, связанных с ножами, наполовину в течение десятилетия.

"Важно, чтобы общественность добровольно сдала свои оружия в безопасном режиме", - сказала министр Джонсон. "Мы даем людям уникальную возможность сделать правильный выбор - создать более безопасные улицы, предотвратить weitere жертвы и дать надежду на многие жизни".

Граждане смогут обменять свои ножи для ударов в полицейских участках в Англии и Уэльсе с 26 августа по 23 сентября, даже анонимно. Лишь затем владельцы оружий будут преследоваться по закону. Запрет на эти оружия был ранее объявлен бывшим консервативным правительством, возглавляемым премьер-министром Риши Сунаком.

