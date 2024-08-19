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ПанорамаНовостиНападения ножом

Жителям Великобритании требуется сдать ножи и мачете, похожие на зомби

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
C 26 августа по 23 сентября ножи можно сдам в отделениях полиции в Англии и Уэльсе.
C 26 августа по 23 сентября ножи можно сдам в отделениях полиции в Англии и Уэльсе.

Жителям Великобритании требуется сдать ножи и мачете, похожие на зомби

Великобритания ужесточает борьбу с насилием, связанным с ножами, в связи с недавними трагическими смертями троих детей. Страна находится в состоянии хаоса, и правительство пересматривает законы о владении ножами и призывает граждан к сотрудничеству.

Власти призывают граждан сдать мачете и так называемые "ножи зомби" - смертоносные, богато украшенные ножи для ударов. Эти граждане не будут наказаны до вступления в силу запрета, как объявил правительство в Лондоне.

С 24 сентября такие большие ножи станут незаконными в Англии и Уэльсе, а существующие правила ужесточат. Как заявила министр внутренних дел Диана Джонсон, "нет никаких законных причин для наличия таких оружий в наших домах или общественных местах".incidents of knife-related deaths, particularly amongst the youth, are becoming more common in the UK. Reports of young men engaging in public machete attacks have sparked widespread outrage lately.

Strong Public Opposition to Knife Crimes

Эта стратегия находит широкую поддержку. Известный актер Идрис Эльба выступает за ужесточение мер и увеличение финансирования программ для молодежи в рамках своей инициативы "Не останавливай свое будущее". Правительство планирует сократить количество случаев преступлений, связанных с ножами, наполовину в течение десятилетия.

"Важно, чтобы общественность добровольно сдала свои оружия в безопасном режиме", - сказала министр Джонсон. "Мы даем людям уникальную возможность сделать правильный выбор - создать более безопасные улицы, предотвратить weitere жертвы и дать надежду на многие жизни".

Граждане смогут обменять свои ножи для ударов в полицейских участках в Англии и Уэльсе с 26 августа по 23 сентября, даже анонимно. Лишь затем владельцы оружий будут преследоваться по закону. Запрет на эти оружия был ранее объявлен бывшим консервативным правительством, возглавляемым премьер-министром Риши Сунаком.

В ответ на растущую проблему нападений ножами, особенно среди молодых людей, правительство призывает граждан сдать опасные оружия, такие как мачете и богато украшенные "ножи зомби". Запрет на эти оружия, направленный на снижение преступности, вступит в силу 24 сентября в Англии и Уэльсе.

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