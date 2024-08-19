- Жители Пфальца увеличивают рабочее время в Рейнской области

Жители Рейнланд-Пфальца приспособились к более длительному рабочему дню, согласно данным немецкого пенсионного страхования (DRV). В результате, пенсионный возраст в 2023 году слегка повысился, превысив 64 лет, как сообщил представитель DRV Рейнланд-Пфальц Ганц-Дитрих Арнольд немецкому агентству прессы в Майнце.

Теперь только 22% новых пенсионных выплат облагаются удержаниями в размере 0,3% в календарный месяц. В отличие от 2013 года, когда пенсионный возраст был ниже, 36,7% новых пенсионных выплат включали удержания.

В 2023 году 1329 новых пенсионных выплат даже имели надбавку (0,5% в месяц) из-за того, что люди продолжали работать после стандартного пенсионного возраста, что составляет более 5% от общего числа.

Количество заявок на пенсионные выплаты выросло на 5,2% до 52 246 в 2023 году, поскольку все больше людей из поколения бэби-бумеров достигли пенсионного возраста. Количество новых получателей пенсионных выплат также увеличилось по сравнению с предыдущим годом, с ростом на 11,2% до 10 560 в случае обычных пенсионных выплат.

Как сообщил Арнольд, и мужчины, и женщины вносили больший вклад в свои пенсионные выплаты, что связано с увеличением и продлением участия в рабочей силе. Более половины застрахованных работали не менее 45 лет до выхода на пенсию, в среднем женщины - 36,4 года, а мужчины - 42 года.

Более половины застрахованных занимали социально застрахованные должности перед выходом на пенсию, и этот показатель растет. Арнольд связывает этот тренд с высоким спросом на квалифицированных работников, а также с профилактикой и трудотерапией, направленной на реабилитацию, а также с повышением пенсионного возраста и удержаниями из пенсионных выплат.

В среднем, пенсионные выплаты женщин включают 60,7 месяцев (более 5 лет) на воспитание детей. Из 645 611 пенсионных выплат, выданных в прошлом году, около 54 300 были отправлены получателям, проживающим за рубежом, многие из которых обосновались во Франции и Люксембурге.

Из-за приспособляемости жителей Рейнланд-Пфальца к более длительному рабочему дню, пенсионный возраст в 2023 году значительно увеличился, превысив 64 лет. Интересно, что значительное количество пенсионных выплат в Рейнланде также включали надбавку из-за того, что люди продолжали работать после стандартного пенсионного возраста, что составляет более 5% от общего числа.

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