Жители муниципалитета на Западном берегу утверждают, что недавнее нападение поселенцев было "самым жестоким", с которым они когда-либо сталкивались.

По возвращении домой Али увидел, как около 30 вооруженных, в масках и одетых в черное поселенцев перепрыгнули через забор, разбили окна и бросили коктейли Молотова в его дом.

CNN посетила место происшествия, показав, что большую часть первого этажа охватило пламя, оставив лишь остатки стульев и диванов, которые превратились в пустые оболочки и были покрыты сажей. Воздух был наполнен запахом дыма.

По словам Али, поселенцы заявили: "Мы - банда Бен-Гвира, мы пришли убить вас, убить арабов" на арабском и иврите.

Они приказали ему уйти, угрожая вернуться и устранить его, сказал Али, вспоминая события прошлой ночи.

CNN пыталась связаться с офисом Бен-Гвира для комментария, но ответа не получила.

Это не единичный инцидент, так как, по сообщениям, несколько домов и автомобилей в Джит были повреждены в результате нападения поселенцев в прошлый четверг. Нападение вызвало резкую критику со стороны высокопоставленных израильских чиновников.

По словам жителей, поселенцы атаковали village с трех сторон около 7 вечера по местному времени. Они обстреляли из огнестрельного оружия, tear gas и подожгли дома и автомобили, согласно жителям.

Еще один житель, Мохаммед Арман, получил ранения, пытаясь противостоять поселенцам. Один из них бросил в него камень, причинив глубокие порезы на губах, как видно на повязке, закрывающей опухший угол рта. Его машина также была подожжена, сказал он.

Видеозапись с камер видеонаблюдения, полученная CNN, показала, как Арман пытался отразить хотя бы пятерых поселенцев. Они были одеты в черное, преследовали Армана, пока он пытался прогнать их.

"Они были вооружены до зубов", - сказал Арман, отметив, что они носили огнестрельное оружие с глушителями, ножи и даже M16. "Они пришли с намерением совершить преступление в городе", - сказал он.

Нападение вызвало осуждение со стороны высокопоставленных израильских чиновников, а заявление, выпущенное офисом Нетаньяху, предупредило, что виновные будут арестованы и предстанут перед судом.

"Нетаньяху - всего лишь марионетка"

Трагическая гибель жизни вызвала волну скорби, с сотнями людей, собравшимися на похороны Рашида Сетты, 23-летнего, которого якобы убил огнестрельный выстрел поселенца.

Мourners обвинили министров Смотирча и Бен-Гвира в разжигании насилия среди поселенцев, особенно с 7 октября.

Проповедник, проводивший похоронную службу, охарактеризовал Нетаньяху как "всего лишь куклу в их руках".

В мае Смотирч выступал за утверждение 10 000 поселений на Западном берегу, создание нового поселения для каждой страны, признающей палестинское государство, и отмену разрешений на поездки для официальных лиц Палестинской администрации. В июне Смотирч предложил, что поощрение еврейских поселений является ключом к предотвращению палестинского государства, которое угрожает Израилю.

Нетаньяху столкнулся с давлением на то, чтобы уступить ультраправой фракции своей коалиции и отложить соглашение о прекращении огня, тем самым продлевая конфликт в Газе.

Офис координации гуманитарных дел Организации Объединенных Наций (ООН) сообщил о не менее чем 1143 нападениях поселенцев на палестинцев с 7 октября по 5 августа, в результате чего погибли и пострадали 114 человек.

Лидеры поселенцев с тех пор дистанцировались от виновных, а Смотирч назвал их "преступниками", которые "не имеют никакого отношения к поселениям или поселенцам".

Бен-Гвир, с другой стороны, предположил, что нападение могло быть предотвращено, если бы израильским солдатам было разрешено стрелять по бросающим камни на Западном берегу. Бен-Гвир также подчеркнул, что брать закон в свои руки строго запрещено.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также осудила нападение, заявив, что они направили израильские силы безопасности в Джит "немедленно" после получения сообщения об инциденте. Они использовали методы разгона беспорядков, стреляли в воздух и удалили израильских граждан из города, как они утверждают.

Израильский гражданин, замешанный в беспорядках, был задержан для допроса, и совместно проводится расследование израильскими силами безопасности, чтобы изучить смерть палестинского жителя, как сообщается.

Несмотря на заявления израильских чиновников, жители остались недовольны. Мурад Эштеви, спикер Фатха в провинции Калкилия, где находится Джит, сказал, что нападения поселенцев санкционированы лидерами поселенцев, а действия Нетаньяху дают разрешение поселенцам атаковать город Джит.

В то время как премьер-министр купается в одобрении своих крайних членов кабинета, Эштеви отметил, что в Газе и на Западном берегу не прекращается насилие.

Жители Джит заявили, что агрессивные действия поселенцев были частыми с тех пор, как администрация Нетаньяху только пришла к власти, а инциденты участились после 7 октября. Однако нападение в прошлый четверг было беспрецедентным.

Они боятся, что это не кончится здесь.

По словам Джамала Ямина, жителя Джит и члена муниципального комитета, "вчерашний инцидент не был первым и не будет последним, но он был самым жестоким".

По словам Ямина, на международном сообществе лежит ответственность вмешаться и пресечь насилие, так как палестинское население не имеет необходимых средств для противодействия этим нападениям.

"Мир видит и слышит, что происходит, и ничего не делает об этом", - сказал он.

Инцидент в Джит не является изолированным случаем на Ближнем Востоке, так как tensions и насилие против палестинцев регулярно сообщаются по всему миру.

Несмотря на международную озабоченность и многочисленные инциденты, эффективных мер по предотвращению насилия на Ближнем Востоке по-прежнему не видно.

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