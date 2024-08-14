- Житель ножом убивает людей в приюте для беженцев

В Берлине-Марцане ножевой удар в приюте для беженцев оставил семь человек ранеными, сообщает полиция. Жителя задержали. 21-летний подозреваемый, по данным полиции, ударил и нанес ножевые ранения нескольким людям. Наряду с охранником и посетителем общинного приюта на улице Биттерфельдер, пять жителей были ранены, в том числе 15-летняя девочка. Некоторые жертвы также получили порезы. О жизни угрожающих ранений не сообщалось.

Подозреваемый, алжирец, также был ранен. Мотив нападения остается неясным. По предварительным данным полиции, 21-летний мужчина поссорился с посетителем вне дома перед инцидентом и якобы ударил 38-летнего мужчину. 62-летний охранник пытался вмешаться, но также был ударом. 21-летний мужчина якобы ушел, но soon вернулся во двор, где якобы атаковал несколько человек в группе из примерно 20 человек.

Полицию вызвали около 10:40 вечера. Подозреваемый пожаловался на боль в верхней части тела во время задержания и был первоначально направлен в клинику, прежде чем быть доставленным в полицейский участок. Жертв обработали парамедики и врачи на месте, а затем доставили в больницы. Также был задействован вертолет скорой помощи, как видно на фотографиях с места происшествия. Об инциденте сообщали "Берлинер Курьер" и "B.Z".

Подозреваемый до сих пор был "полностью незаметным", заявил представитель Государственного управления по делам беженцев (LAF). По данным записи приюта, алжирец 23 лет и был терпим. "Он был под угрозой депортации", - пояснил представитель.

Существовали расхождения в отчетах полиции и LAF о количестве ранений и возрасте жертв. Полиция сообщала о восьми раненых, в том числе подозреваемом, в то время как LAF сообщала о семи. Полиция идентифицировала раненых жителей как 15-летнюю девочку, двух 20-летних женщин и двух мужчин в возрасте 42 и 42 года. Различную информацию проверяет spokeswoman полиции.

Нападение вызвало беспорядки в приюте, заявил представитель LAF. Оператор направил более крупную команду на место, чтобы успокоить ситуацию.

В последние дни в Берлине произошло несколько ножевых атак с серьезными ранениями и одним смертельным исходом. Количество атак и угроз с использованием ножей в последние годы увеличилось в криминальной статистике, мужчины и подростки мужского пола в основном являются виновниками.

Фаэзер хочет запретить определенные ножи

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фаэзер (СДПГ) хочет ужесточить закон о оружии и запретить определенные ножи. В общественных местах ножи можно будет носить только до длины лезвия шесть сантиметров вместо нынешних двенадцати. Будет введен общий запрет на ношение опасных ножей-автоматов. Профсоюзы полиции призывают ввести общий запрет на ношение ножей в общественных местах.

В Берлине черно-красная коалиция планирует ввести так называемые зоны запрета на ножи в районах, особенно пострадавших от преступности, где полиции будет разрешено проводить случайные проверки, чтобы увидеть, кто носит оружие. "У нас есть четкое соглашение в коалиционном договоре, и мы в настоящее время создаем правовую базу для временного разрешения зон запрета на ножи", - объявил Буркард Дреггер, спикер по внутренним делам фракции ХДС, в начале недели в "Тагеспигеле".

Регулирование является частью planned реформы Закона о всеобщей безопасности и общественном порядке (Asog), над которой работают ХДС и СДПГ. По словам Дреггера, законопроект будет принят Палатой представителей в этом году.

Государственный секретарь по внутренним делам, Кристиан Хохгребе, сказал в "Abendschau" RBB, что количество ножевых атак в общественных местах увеличилось, особенно с серьезными ранениями, что является тревожной тенденцией. "Поэтому правильно и важно, что мы исследуем, как мы можем эффективно бороться с этим явлением и исчерпать законодательные возможности", - сказал он. Точные места зон должны быть тщательно рассмотрены.

Хохгребе отверг аргумент, что полиция может быть перегружена необходимыми проверками: Каждое предотвращенное преступление в зоне запрета на ножи существенно облегчит полицию и службу экстренной помощи и также будет положительным сигналом для общества.

Зеленые выразили скептицизм и отметили, что случайные проверки также могут коснуться законопослушных граждан. AfD назвала план "символической политикой" в RBB.

После инцидента в приюте для беженцев на улице Биттерфельдер были приняты дополнительные меры безопасности, чтобы гарантировать безопасность его жителей.

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