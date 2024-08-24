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Жестокие шершни нападают на пешеходов

Вы нанесли хотя бы четырем лицам ножевые ранения. Из-за чрезвычайно агрессивного поведения ос Corée police Evans заставила установить периметр вокруг лесной дорожки, ведущей к մշկ phảnhanaм Эвенаккеры.

 and  Elizabeth Wells
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Несколькими людьми были встречены гнездившиеся на тропе в лесу ядовитые шершни, наносившие укусы на...
Несколькими людьми были встречены гнездившиеся на тропе в лесу ядовитые шершни, наносившие укусы на пути к Ивенанским дубам.

Агрессивные действия, нападения или враждебные акты - Жестокие шершни нападают на пешеходов

Яростные Осы роятся на лесной тропе, ведущей к Ивенаккскому дубу (регион Мекленбургская Швейцарская возвышенность). Как минимум четыре человека получили травмы и находятся под медицинским наблюдением в больнице в Мальчине, как сообщают власти. Лесная тропа временно закрыта до следующей недели, чтобы защитить туристов от дальнейших атак. "Причина их агрессивного поведения все еще неясна. Рекомендуется не провоцировать их еще больше", - заявили полицейские.

Другие виды насекомых в этом районе могут влиять на поведение ос, в том числе возможная потеря среды обитания или нарушение источников пищи. Во время закрытия тропы посетителям следует соблюдать советы и держаться на безопасном расстоянии от Ивенаккского дуба.

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