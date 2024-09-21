Жесткое предупреждение Бразилии в отношении Маска вызывает его опасения

Несмотря на действующий запрет, бразильским пользователям удалось снова кратковременно подключиться к онлайн-сервису X. Власти подозревают, что техномагнат Илон Маск может что-то затевать. Эта лазейка может обойтись довольно дорого.

Сервис X снова стал недоступен в Бразилии около 4 pm местного времени (UTC -3), как сообщила Ассоциация интернет-провайдеров Бразилии. Верховный суд предупредил X, компанию, принадлежащую Маску, что наложит ежедневный штраф в размере 5 миллионов реалов (около 800 000 евро), если она продолжит игнорировать приказы суда о блокировке доступа для бразильских пользователей.

Судья Александр де Мораес назвал X "бунтарским" и обвинил его в преднамеренном и упорном игнорировании судебных приказов о блокировке сервиса в Бразилии.

В среду, к всеобщему удивлению, несколько пользователей X вновь получили доступ к сервису, который был заблокирован по решению Верховного суда. Агентство Франс-Пресс сообщило, что сервис, ранее известный как Твиттер, был доступен через мобильные сети и Wi-Fi для некоторых пользователей, в то время как другие по-прежнему не могли получить к нему доступ.

X заявило, что это было всего лишь "непреднамеренное и временное" событие, вызванное сменой провайдера сети. Компания также заявила, что продолжает сотрудничать с бразильским правительством, чтобы вскоре стать доступной в Бразилии.

X под пристальным вниманием за распространение дезинформации

Судья Верховного суда Бразилии Мораес запретил X в начале сентября, сославшись на "пренебрежение Маска к суверенитету Бразилии и, в частности, судебной власти". Мораес обосновал запрет как средство борьбы с дезинформацией и ненавистническими высказываниями. Однако критики левого правительства Бразилии, возглавляемого президентом Инácio Лула да Силвой, обвиняют его в цензуре и злоупотреблении властью.

В прошлом Мораес приказывал приостановить несколько аккаунтов X и Твиттера, подозреваемых в распространении дезинформации, в том числе тех, которые поддерживали ультраправого экс-президента Жаира Болсонару, который распространял неподтвержденные утверждения о якобы уязвимостях в избирательной системе страны после своего поражения на выборах 2022 года.

Маск открыто выражал поддержку правым кандидатам на пост президента США Дональду Трампу, который также поддерживает Болсонару. Маск часто публикует контент против левой идеологии на своем аккаунте X. По его мнению, судья Мораес является "тираном" и "фальшивым судьей", который "подрывает демократию по политическим причинам" из-за запрета.

Несмотря на действующий запрет и ежедневные штрафы, экономика X, компании, принадлежащей Илону Маску, может извлечь выгоду из этой лазейки, так как временное подключение к сервису привлекло внимание и потенциальных пользователей.

Текущий запрет X в Бразилии, обвиняемый в распространении дезинформации и игнорировании судебных приказов, вызвал споры о свободе слова и цензуре в стране.

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