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ПолитикаНовостиСоединенные Штаты Америки

Женское политическое объединение против мужских соревнований

Дебаты вице-президента США являются знаковыми событиями. Контраст в оформлении сцены в заключительном лицом к лицу противоборстве между командой Камалы Харрис от Демократов и Республиканцев Дональда Трампа довольно разителен.

 and  Grigoriy Williams
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Несколько участников носили белые наряды на собрании в знак поддержки женского активизма.
Несколько участников носили белые наряды на собрании в знак поддержки женского активизма.

- Женское политическое объединение против мужских соревнований

Кандидат Камала Харрис и демократы США: собрание empower женщин

Американские демократы тщательно спланировали финал своего съезда как праздник женщин, главным действующим лицом которого стала Камала Харрис, основной кандидат против своего соперника, Дональда Трампа, в президентской гонке. Это политическое шоу — не только битва политических идей, но и борьба полов, затрагивающая права женщин, общественные роли и разные точки зрения. Съезд демократов успешно продемонстрировал этот контраст, специально созданный для подчеркивания противоположных видений.

Женщины-тяжеловесы на съезде демократов

За несколько дней в Чикаго на съезд в поддержку Харрис приехали влиятельные женщины. Бывшая первая леди Мишель Обама, телезвезда Опра Уинфри и бывшая кандидатка в президенты Хиллари Клинтон выступили на сцене. Финал, полностью посвященный женщинам, собрал многих женских лидеров, а также членов семьи Харрис, в том числе ее пасынка, сестру, племянницу и их детей. Даже знаменитости, такие как актрисы Ева Лонгория и Керри Вашингтон, выразили свою поддержку, появившись на сцене.

Отличительной чертой стало море белого, которое носили женщины, символизируя права женщин. Пока зрители наблюдали, члены семьи Харрис и женские политики блистали на сцене, присоединившись к пасынку Харрис и празднуя с "The Chicks", которые исполнили национальный гимн, а Pink и Уиллоу спели дуэтом.

Мужское присутствие на съезде республиканцев

На съезде республиканцев в Милуоки в июле атмосфера была совсем другой. Вечер был отмечен появлениями Халка Хогана и Даны Уайта, у обоих были истории обвинений в домашнем насилии. Хоган взбудоражил толпу своей страстной речью, сопровождаемой действиями, такими как снятие пиджака и демонстрация футболки с американской тематикой, что вызвало ликование в толпе.

Главным музыкальным номером, специально подобранным для Трампа, был Кид Рок, который взбодрил аудиторию, крича "Борись, борись!" в зал. В прошлом, как тематическая песня для процессии Трампа в зал съезда была выбрана классическая песня Джеймса Брауна "Это мужской мир".

В отличие от мужского присутствия на съезде республиканцев, США увидели мощное проявление женской солидарности на съезде демократов. Выдающиеся женщины, такие как Мишель Обама, Опра Уинфри и Хиллари Клинтон, поддержавшие Камалу Харрис, свидетельствовали о значительном сдвиге в политической динамике.

Это собрание в США подчеркнуло важность прав женщин и empowerment в видении партии демократов, подчеркнутое морем белой одежды и выступающими артистами, выступающими за феминистские причины.

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