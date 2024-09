- Женская команда "Айнтрахта" готовится преодолеть свой первый вызов в Лиге чемпионов.

Женская футбольная команда «Айнтрахт» из Франкфурта отправляется на стартовый раунд Лиги чемпионов с большими надеждами. Их цель ясна: как и в прошлом сезоне, они хотят пройти в групповой этап турнира и насладиться пребыванием в «элитном классе» как можно дольше.

Их путь начинается в среду (16:00 по центральноевропейскому времени) в Рейкьявике с полуфинального матча против победителей и вице-чемпионов Португальского суперкубка, Спортинга. Победа приведет их к матчу против ФК Минск или хозяев Бreiðablik в финале.only the tournament champion will progress to the playoff games, which is the final hurdle before reaching the group stage.

Немецкая команда полна энтузиазма перед своим матчем против португальской команды. Национальная игрокиня Элиса Сенс выразила свой энтузиазм, сказав: «Я очень взволнована Лигой чемпионов. Это новый вызов для меня. Мы все хотим попасть в групповой этап и отдать все, что у нас есть. Есть волнение, но в основном предвкушение. Мы отправляемся в Исландию с большим доверием».

«Мы хотим выиграть турнир»

Тренер Нико Арнаутис может рассчитывать на полный состав, за исключением капитана Таня Паволлек, травмированных сестер Дилара и Илайда Ачикгёз и Софи Нахтигалл и Джелла Вейт, которые в настоящее время на чемпионате мира U20.

Арнаутис, 44 года, не может скрыть своего волнения перед полуфиналом против португальской команды. «Мы понимаем сложную задачу против крепкой и сильной команды. Но мы будем готовы и отправимся в Исландию с большим предвкушением. Мы хотим выиграть турнир», — сказал он.

Конечная цель команды в Лиге чемпионов выходит за рамки группового этапа, так как они стремятся «выиграть турнир». Какие бы противники ни встретились в финале, будь то ФК Минск или Бreiðablik, они остаются сосредоточенными на достижении этой «другой» цели.

Читайте также: