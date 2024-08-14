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Женская игрок "Манчестер Юнайтед" Гейзе подверглась гомофобскому насилию в Интернете

Футболистка Манчестер Юнайтед и сборной Бразилии Гейсе заявила, что будет 'борьба с ненавистью любовью' после обрушившегося на нее онлайн-гомофобного абьюза.

 and  James Williams
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Форвард Манчестер Юнайтед Гейзе празднует после забитого гола в матче против Эвертона 9 ноября 2023...
Форвард Манчестер Юнайтед Гейзе празднует после забитого гола в матче против Эвертона 9 ноября 2023 года.

Женская игрок "Манчестер Юнайтед" Гейзе подверглась гомофобскому насилию в Интернете

26-летняя девушка сказала, что получила "атаки" после того, как публично объявила о своих отношениях в воскресенье, опубликовав фотографии со своей партнершей в Instagram.

В посте в X, ранее известном как Twitter, позже в тот же день, Гейсе сказала, что "глубоко болезненные" комментарии "отражают мышление, несовместимое со ценностями уважения и сочувствия, которые мы должны продвигать как общество".

Она добавила: "Я хочу подчеркнуть, что любовь во всех ее формах должна быть уважаема и празднована, независимо от пола, ориентации или других черт".

"Я повторю, что не буду молчать в присутствии предрассудков. Я продолжу жить и делиться своей жизнью с искренностью и храбростью, надеясь, что однажды все смогут любить того, кого хотят, без страха перед суждением или последствиями".

CNN обратилась в Meta по поводу комментариев, которые получила Гейсе и ее партнерша в Instagram.

Гейсе присоединилась к "Манчестер Юнайтед" из "Барселоны" в 2023 году, после того как форвард представляла Бразилию на чемпионате мира по футболу среди женщин в том же году.

Она была частью команды "Манчестер Юнайтед", выигравшей финал Кубка FA в прошлом сезоне.

Ее пост в X получил множество сообщений поддержки; ЛГБТК+ клуб болельщиков "Манчестер Юнайтед", "Rainbow Devils", заявил, что стоит на стороне Гейсе и ее партнерши.

"В нашем спорте нет места гомофобии", - написали они в X.

CNN обратилась за комментарием к "Манчестер Юнайтед", но ответа не получила.

CNN сообщает, что Васко Котовьо также принимал участие в работе над материалом.

Несмотря на жесткие комментарии, Гейсе остается преданной своей личной жизни и футболу, заявляя: "Я продолжу играть в футбол, который люблю, и буду любить того, кого хочу, без страха или суждений". Кроме того, ЛГБТК+ клуб болельщиков "Манчестер Юнайтед", "Rainbow Devils", также выразил свою поддержку, заявив: "Мы поддерживаем Гейсе и ее партнершу, и в футболе или любом другом виде спорта нет места гомофобии".

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