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Женская футбольная команда "РБ Лейпциг" начинает свой новый сезон с победы.

Первый выход тренера Стефана и начало сезона женской футбольной команды RB Лейпциг оказался удачным. Однако préfet(src=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%85) не был неоспоримо установлено, что Лейпциг превзошел 1. FC Кёльн.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Женские футболистки из РБ начинают свой чемпионат Бундеслиги победой над Кёльном
Женские футболистки из РБ начинают свой чемпионат Бундеслиги победой над Кёльном

- Женская футбольная команда "РБ Лейпциг" начинает свой новый сезон с победы.

Первая победа для Йонаса Штефана в дебюте в Женской Бундеслиге с RB Лейпциг. Команда под руководством 32-летнего тренера, новичка в женском футболе, обыграла 1. FC Кёльн со счетом 2-1 (1-1). RB забила дважды благодаря Ванессе Фудалле (31-я минута) и Юлии Ланденбергер (55-я), а Кёльн - один раз благодаря Ванессе Лайменстолль (50-я).

Гости из Кёльна начали активно, оказывая высокое давление и поддерживая агрессивный темп. Лейпциг пытался замедлить игру, но высокое давление доставляло им проблемы.

Перед окончанием первого тайма Анна-Лена Штольце из Кёльна получила подозрение на серьезную травму колена и была заменена. Вскоре после этого у Лейпцига появился шанс. После навеса от Дженни Хайп, 1.55-метровая нападающая Фудалла головой забила гол. Марлен Шиммер (44-я) почти удвоила преимущество, но удар с 12 метров был парирован вратарем Кёльна Паулой Хоппе.

После перерыва Лайменстолль, заменившая травмированную Штольце, забила впечатляющий гол в верхний угол. Однако RB отреагировала. После углового Ланденбергер головой забила гол в дальний угол, сделав счет 2-1.

В последние 15 минут тренер Штефан выпустил на поле дополнительных защитников, чтобы закрепить победу. Вратарь RB Эльвира Херцог сделала два блестящих сэйва в 82-й и 84-й минутах, чтобы сохранить три очка.

Несмотря на агрессивную тактику Кёльна, дебютанты Женской Бундеслиги из RB Лейпциг, в основном состоящие из женщин-игроков, одержали победу. После замены травмированной Анны-Лены Штольце из Кёльна Ванесса Фудалла забила первый гол для Лейпцига, что стало знаменательным моментом в карьере Штефана.

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