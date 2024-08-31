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Женщины в Берлине подвергаются нападениям на ножах

В Берлине очередная женщина стала жертвой ножевого нападения, ставшее вторым подобным случаем в течение недели. Трагедии удалось избежать в третьем случае.

 and  Michael Bootcampf
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Полицейские задержали 45-летнего человека.
Полицейские задержали 45-летнего человека.

- Женщины в Берлине подвергаются нападениям на ножах

Ужасающие инциденты в Берлине: две женские жизни унесены ножевыми атаками, возможно, одним и тем же преступником

В шокирующем развитии событий в Берлине, как сообщается, две женщины были убиты в течение недели, обе подозреваются в том, что были совершены мужчиной. В пятницу вечером в районе Фридрихсфельде 28-летняя женщина умерла после ножевого нападения. Этот трагический инцидент последовал вскоре после предполагаемого ножевого убийства 36-летней женщины в Берлине-Целендорфе своим бывшим мужем несколько дней назад. Еще одно ножевое нападение на женщину произошло в районе Ренендорф, но, к счастью, ситуация была предотвращена до того, как она усугубилась.

28-летняя женщина погибла в коридоре

В пятницу вечером 28-летнюю женщину обнаружили с серьезными ранениями в коридоре многоквартирного дома, как сообщили прокуратура и полиция. К сожалению, попытки реанимировать ее не увенчались успехом, и она скончалась в больнице вскоре после этого. Как сообщает "Бильд", подобная ситуация уже происходила ранее.

45-летнего подозреваемого задержала полиция, который подтвердил, что он был бывшим партнером погибшей женщины. Подозреваемый якобы несколько раз ударил 28-летнюю ножом и причинил ей серьезные ранения. В их отношениях были признаки домашнего насилия, заявил представитель берлинской прокуратуры Себастьян Бюchner, который spoke с Deutsche Presse-Agentur. Подозреваемый находится под стражей. Дети погибшей женщины от другого партнера не присутствовали на месте происшествия.

Национальность погибшей женщины не была установлена представителем прокуратуры. Ведется расследование убийства, в котором участвуют как отдел убийств, так и берлинская прокуратура.

Ужас всего несколько дней назад

Несколько дней назад, в среду вечером, женщину обнаружили зарезанной на улице в районе Целендорф Берлина, якобы своим бывшим мужем. 36-летняя мать четверых детей погибла в результате этого бессмысленного акта насилия. 50-летнего мужчину задержала полиция.

Полиция подозревает "фемицид", то есть женщину убили из-за ее пола. Насилие со стороны партнера или бывшего партнера является одной из самых частых причин.

Погибшая ранее подвергалась физическому насилию со стороны мужа. В конце концов, она развелась с ним и через суд получила судебный запрет и запрет на контакты.

Попытка убийства

На следующий день произошло еще одно ножевое нападение. Мужчина атаковал женщину в квартире в Берлине ножом для разделки мяса и пытался задушить ее. Полиция и прокуратура рассматривают это как попытку убийства, которое произошло в районе Ренендорф в пятницу вечером.

Двое детей женщины, 8-летний и 9-летний, выбежали на улицу за помощью и случайно встретили полицейских. Полицейские задержали мужчину, который все еще атаковал женщину в тот момент.

Женщина получила ранения и была доставлена в больницу, а подозреваемый находится под стражей. Оба, как сообщается, происходят из Ганы, согласно данным властей.

Женщина взяла подозреваемого к себе как гостя на неделю до инцидента, сообщил Бюchner. На данный момент неясно, были ли у мужчины и женщины какие-либо отношения помимо знакомства. Ведутся расследования, чтобы определить, должен ли мужчина быть помещен в психиатрическую больницу вместо содержания под стражей.

Призыв к действиям для защиты жертв

Министр семьи Германии Лиза Паус выразила обеспокоенность растущим насилием в отношении женщин в Германии. "Наша страна сталкивается с серьезной проблемой насилия в отношении женщин, которую необходимо решить", - сказала политик из партии "Зеленых". "Нам нужны не только меры безопасности против террористических нападений с ножом, но и меры по предотвращению и защите женщин от насилия".

Она работает над так называемым Законом о помощи жертвам насилия, который поможет всем жертвам насилия.

Юстиц-сенатор Берлина Фелор Баденберг призвала к действию, сказав: "Нам finally нужно обратить внимание на эти жестокие убийства мужчин женщин". Она назвала эти инциденты "чистой мизогинией". Баденберг призвала министра юстиции включить электронные браслеты в Закон о защите от насилия для наблюдения за преступниками.

Ведутся дискуссии на уровне земли о том, могут ли быть внесены юридические изменения и приняты меры предосторожности для решения проблемы.

Министр юстиции Марко Бушманн (СВП) ранее выразил поддержку использованию электронных браслетов для борьбы с домашним насилием и открыт для изучения их возможного использования. Однако полицейское право находится в ведении земель. Он в настоящее время изучает возможность федерального правового frameworks для их внедрения.

Недавние судебные решения об убийствах женщин родственниками в Берлине

В прошлом году двое братьев из Афганистана убили свою сестру в Берлине из-за ее желания обрести личную независимость, что вызвало широкое возмущение. Братья спрятали ее тело в чемодане и перевезли в Южную Германию, где похоронили в лесу. Суд приговорил братьев к пожизненному заключению.

В 2023 году мужчина из Афганистана был приговорен к пожизненному заключению за убийство своей жены из мести. Суд приговорил его на основе его эгоистичного, хитроумного, манипулятивного и злого поведения, считая, что он рассматривал ее как свою собственность.

Женщины в Берлине в опасности

Недавние ножевые атаки в Берлине шокировали сообщество, в результате чего две женщины из разных районов погибли в течение недели.

Глубокая обеспокоенность безопасностью женщин

Трагические инциденты вызвали серьезную обеспокоенность безопасностью женщин в Берлине, с призывами к более строгим мерам для защиты их от возможной опасности.

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