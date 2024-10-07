Женщины, служившие на британских подводных лодках, подвергались жестокому обращению

В отчете британского флота подтверждено, что многие женщины-военнослужащие Royal Navy подвергались сексуальным домогательствам и запугиванию. Это неподобающее поведение доходит до высших эшелонов иерархии флота. Расследование уже привело к дисциплинарным взысканиям в отношении отдельных лиц.

Женщины в подразделениях подводных лодок британского флота неоднократно подвергались сексуальным домогательствам со стороны своих товарищей, согласно расследованию, проведенному на основе внутреннего отчета. Высокопоставленные офицеры подозреваются в причастности к некоторым из этих инцидентов.

Расследование было инициировано после жалобы бывшего лейтенанта Софи Брук, которая сообщила о систематическом сексуальном домогательстве, с которым она столкнулась во время своей службы.

После ухода из Royal Navy в 2022 году Брук была приговорена к испытательному сроку за утечку секретной информации по электронной почте. Она сообщила, что после обнародования информации с ней связались несколько человек, которые рассказали о похожих случаях.

Адмирал Бен Ки, начальник флота, который начал расследование в 2022 году, извинился перед Брук и другими жертвами. Он подтвердил наличие мизогинистских настроений, запугивания и неприемлемого поведения в культуре флота и выразил свою позицию против таких практик.

Согласно отчету, против отдельных лиц были приняты дисциплинарные меры, в том числе увольнение из Royal Navy. Женщины составляют около 10% от полной численности персонала британского флота. С 2011 года они имеют право служить на подводных лодках, а первая женщина присоединилась к команде три года спустя.

Отчет также выявил случаи сексуального домогательства в Royal Navy, затрагивающие женщин в различных подразделениях, а не только подводных лодках.

Поднимаются вопросы о том, что сексуальное домогательство достигает высших эшелонов иерархии флота, так как обвинения в неподобающем поведении связаны с лицами высокого ранга.

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