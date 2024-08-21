- Женщины-члены профсоюза приветствуют приход RB Leipzig на следующий этап кубкового турнира.

Футбольная команда женщин из Союза Берлина, новички второго дивизиона, встретили серьезного соперника на следующем этапе Кубка DFB. После напряженной победы в серии послематчевых пенальти со счетом 6:4 над соперниками по лиге ФСВ Гюттерсло 2009 бывшая игрок национальной сборной Верена Шверс заполучила в гости РБ Лейпциг для второго раунда. Этот захватывающий матч запланирован на выходные с 7 по 9 сентября.

"Мы рады домашнему преимуществу. В прошлом сезоне мы показали отличную игру на стадионе 'Ан дер Алтен Фёрстери', и мы хотим повторить тот уровень игры", - сказала директор женской футбольной команды Союза Берлина,Jennifer Zietz. Она продолжила: "Мы хотим сделать второй раунд против Лейпцига как можно более захватывающим. Мы знаем, что топовая команда Бундеслиги, как Лейпциг, является фаворитом".

"Дженнифер Зитц, директор команды, считает, что присутствие преданных болельщиков на стадионе 'Ан дер Алтен Фёрстери' значительно поможет женской команде. Несмотря на то, что они играют против грозного РБ Лейпциг, она утверждает, что каждая члена команды готова дать свой лучший, так как женский футбол в Союзе Берлина известен своей стойкостью и решимостью".

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