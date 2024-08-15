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Женщины-активистки застряли в аэропорту - последствия

Активисты из «Последнее поколение» требуют более активной защиты климата и практических изменений свои действиями. Сейчас проходят акции протеста в нескольких аэропортах, в том числе в юго-западном районе.

 and  Melissa Williams
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- Женщины-активистки застряли в аэропорту - последствия

Два активиста из климатической инициативы "Последнее поколение" приклеили себя к аэропорту Штутгарта. Полиция удалила двух женщин, 23 и 27 лет, с земли утром и взяла их под стражу, сообщил представитель полицейского управления в Ройтлингене по запросу. Активисты, якобы, не оказывали сопротивления. Дополнительная информация от федеральной полиции сообщает, что протест не повлиял на воздушное движение.

Акции "Последнее поколение" также проходили в аэропортах Берлин-Бранденбург, Кёльн/Бонн и Нюрнберг. В Нюрнберге воздушное движение было сначала приостановлено, но later возобновлено. В Кёльн/Бонн операцию полетов временно приостановили из-за протеста, сообщают полицейские сообщения.

"Последнее поколение" требует отказа от нефти и угля

"Два человека в оранжевых жилетах мирно выразили свой протест, держа плакаты с надписями 'Нефть убивает' и 'Подпишите договор'," - заявило организация в заявлении. "Взлетно-посадочные полосы не были пересечены."

"Последнее поколение" требует радикальной защиты климата, в том числе полного отказа от угля, нефти и газа. Они призывают заключить международный договор с этой целью. С начала 2022 года группа организовывала уличные блокировки, где участники приклеивали себя. Однако они недавно объявили о смене стратегии и больше не будут использовать этот метод в будущем. Климатические активисты также проводили несколько акций в аэропортах, в том числе в крупнейшем аэропорту Германии Франкфурт в конце июля.

Ассоциация аэропортов: Препятствия - это "криминальное шантажирование"

Ассоциация аэропортов ADV требует жесткого ответа на действия "Последнего поколения" в нескольких немецких аэропортах. Эти действия являются "координированным актом криминального шантажирования", заявил генеральный директор ADV Ральф Бейзель. "Это не мирный протест, и не идет речь о якобы более высоких целях. Это злонамеренные помехи воздушному движению и личные права каждого путешественника, который не может сесть на свой рейс по расписанию".

Профсоюз полиции: Климатические активисты должны компенсировать убытки

По мнению профсоюза полиции DPolG, климатические активисты должны нести финансовую ответственность за убытки, причиненные их действиями в аэропортах. DPolG считает, что ущерб, причиненный отменами рейсов и нарушениями работы авиакомпаний, должен быть покрыт активистами. Об этом заявил Ральф Кюстерер, заместитель федерального и государственного председателя DPolG в Баден-Вюртемберге.

"Те, кто сознательно парализует инфраструктуру, используя свое тело в качестве непроходимого барьера и действуя без уважения к затрагиваемым законным правам и интересам, действуют против морали", - сказал Кюстерер. Эта аморальность служит основанием для гражданско-правовых претензий. Кроме того, так называемых "клейщиков климата" должны преследовать и взимать дополнительные costs за развертывание полиции и устранение помех.

Протест только в выходные

Только в субботу активисты из климатической группы мирно протестовали в аэропорту Штутгарта. Была зарегистрирована протестная акция 14 человек в Терминале 3, как сообщила полиция. Акция, прошедшая без инцидентов, была направлена против недавних обысков в квартирах членов "Последнего поколения".

Заявление "Последнего поколения" в X о действии

Профсоюз полиции в Баден-Вюртемберге, DPolG, считает, что климатические активисты из "Последнего поколения" должны нести финансовую ответственность за убытки, причиненные их протестами в аэропортах, так как их действия приводят к отменам рейсов и operational нарушениям для авиакомпаний. В другом контексте полиции пришлось удалить двух активистов из аэропорта Штутгарта утром, которые приклеили себя к земле в рамках своей климатической инициативы.

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