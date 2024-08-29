Женщина встретила свою смерть на кухонном ноже: пациент психического здоровья из Нижней Саксонии

На основании обвинений мужчина якобы напал на свою мать с более чем 30 ножевыми ранениями ножом из кухни в Нордене в феврале, после ссоры. К сожалению, 62-летняя женщина скончалась от полученных ран, и ее сын был арестован вскоре после инцидента в жилом здании. На судебном процессе выяснилось, что он был признан невиновным из-за проблем со здоровьем. Согласно судебным записям, он признался в совершении этого поступка. Однако он оставался неясным в отношении мотивов.

Несмотря на то, что он был признан невиновным из-за проблем со здоровьем, мужчина все еще жил в жилом здании. После тревожного инцидента отношения мужчины с его ближайшими родственниками напряглись.

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