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Федеральные земли ГерманииНовостиОкно обрушилось

Женщина получила серьезные травмы в результате падения окна: полиция ищет виновника

Женщина была тяжело ранена в Лапперсдорфе, рядом с Регенсбургом, после падения из окна. Полиция расследует это дело как случай насилия. Поиски злоумышленника продолжаются.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Развертывание полиции в Л roliко-де: женщина выпала из окна и получила seriouso травмы.
Развертывание полиции в Л roliко-де: женщина выпала из окна и получила seriouso травмы.

- Женщина получила серьезные травмы в результате падения окна: полиция ищет виновника

36-летняя женщина была найдена schwerverletzt вне многоквартирного дома в районе Регенсбурга. Полиция считает, что она стала жертвой насильственного преступления. Примерно в 14:30 поступило сообщение, что женщина упала из окна в Лапперсдорфе. Ее сразу же доставили в больницу.

Расследование показывает, что домашнее происшествие могло стать причиной падения женщины. Полиция развернула масштабную охоту за подозреваемым. Был задействован целый ряд патрульных машин и полицейская собака, но поиски не увенчались успехом к вечеру. Дополнительные подробности о подозреваемом не были сразу же предоставлены.

Падение из окна примерно в 14:30 считается связанным с домашним происшествием. К сожалению, последующее обрушение окна не удалось предотвратить, что могло добавить травм к уже полученным женщиной.

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