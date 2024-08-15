- Женщина получила серьезные травмы в результате падения окна: полиция ищет виновника

36-летняя женщина была найдена schwerverletzt вне многоквартирного дома в районе Регенсбурга. Полиция считает, что она стала жертвой насильственного преступления. Примерно в 14:30 поступило сообщение, что женщина упала из окна в Лапперсдорфе. Ее сразу же доставили в больницу.

Расследование показывает, что домашнее происшествие могло стать причиной падения женщины. Полиция развернула масштабную охоту за подозреваемым. Был задействован целый ряд патрульных машин и полицейская собака, но поиски не увенчались успехом к вечеру. Дополнительные подробности о подозреваемом не были сразу же предоставлены.

Падение из окна примерно в 14:30 считается связанным с домашним происшествием. К сожалению, последующее обрушение окна не удалось предотвратить, что могло добавить травм к уже полученным женщиной.

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