Женщина погибла в огне возле Афин

Лесные пожары вблизи Афин унесли первую жертву: Тело женщины, которой, по оценкам, около 60 лет, найдено в сгоревшем заводе в пригороде греческой столицы. Пока службы экстренной помощи борются с огнем, правительство Греции сталкивается с давлением из-за своей реакции на пожар.

СМИ сообщают, что женщина погибла в результате разрушительных лесных пожаров в северо-восточных пригородах Афин. Тело примерно 60-летней женщины было найдено утром в сгоревшем заводе в Патима Халандриу, согласно государственному новостному агентству АNA. Близлежащий муниципалитет с населением около 70 000 человек был частично эвакуирован в понедельник. Считается, что это первая жертва пожара, бушующего в северо-восточных пригородах Афин.

Между тем, сотни пожарных уже третий день борются с огнем, который вспыхнул в воскресенье днем в городе Варнавас, примерно в 35 км к северо-востоку от греческой столицы. Под действием сильного ветра пожар превратился в линию огня длиной около 30 км, с пламенем высотой до 25 метров, согласно государственному телеканалу ERT.

По данным пожарной службы, в понедельник было задействовано около 700 пожарных, 200 пожарных машин и девять самолетов. Пожарный службу заявил о первых успехах в борьбе с огнем утром на ERT. Однако условия остаются сложными. "С 12 часов будет ветер", - сказал он, "и с каждым часом становится все труднее". Для вторника в Афинах прогнозируются температуры до 38 градусов Цельсия и скорость ветра до 39 км/ч.

Поддержка от нескольких стран ЕС

С начала пожаров в воскресенье по меньшей мере один пожарный получил серьезные ожоги, а другой был госпитализирован из-за затрудненного дыхания, согласно пожарной службе. Министерство здравоохранения Греции сообщило, что 66 человек были госпитализированы с травмами, полученными в результате пожара.

С начала пожаров в воскресенье несколько стран ЕС, а также Турция и Сербия направили помощь для борьбы с пожарами в Греции. В рамках механизма ЕС 2001 года было направлено около 180 пожарных и 55 автомобилей из нескольких стран. Из юго-восточной Франции приехало около 90 пожарных. Также приняли участие Италия, Чехия и Румыния. Турция объявила в понедельник вечером, что направит два пожарных самолета.

В понедельник огонь достиг пригородов столицы Афин, вынудив тысячи жителей нескольких районов бежать. Несколько деревень были эвакуированы. В то же время консервативное правительство Греции подверглось критике в прессе за свою реакцию на лесной пожар. "Хватит", - гласит заголовок центристской ежедневной газеты "Ta Nea". Либеральная газета "Kathimerini" написала, что "неконтролируемый" пожар оставил "массовые разрушения (и) открытые вопросы". "Эвакуировать Максимос", - потребовала левая газета "Efsyn", имея в виду официальную резиденцию премьер-министра.

Премьер-министр еще не прокомментировал пожары

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис прервал свой отпуск и вернулся в столицу в воскресенье. В понедельник он посетил Министерство гражданской защиты, но еще не сделал заявление о пожарах.

Согласно Национальной обсерватории, которая сама была угрожена огнем, пожар уничтожил по меньшей мере 10 000 гектаров земли. Пожары вызвали воспоминания в Греции о катастрофе 2018 года в прибрежном городе Мати возле Марафона, где погибли 104 человека, некоторые из них - в своих машинах, пытаясь убежать от огня.

Лесные пожары в северо-восточных пригородах Афин унесли еще одну жизнь. Второе тело было найдено в пострадавшей зоне, конкретно - в сгоревшем здании в Патима Халандриу.

ЕС, а также несколько других стран, продлили свою поддержку Греции в борьбе с лесными пожарами, направив пожарных и технику для оказания помощи.

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