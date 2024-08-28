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ПанорамаНовостиНорвегия

Женщина погибает во время экспедиции на викинге.

Миссия завершается в горькой манере

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
Данные individuals начали своё путешествие с намёт Фарерского острова Судёрой, используя деревянный...
Данные individuals начали своё путешествие с намёт Фарерского острова Судёрой, используя деревянный корабль примерно десяти метров в длину.

Женщина погибает во время экспедиции на викинге.

В приключении, которое обернулось трагедией, женщина погибла во время попытки проплыть от Фарерских островов до Норвегии на реплике викинга. Судно столкнулось с трудностями и перевернулось возле Стада на западном побережье Норвегии, как сообщают службы спасения южной Норвегии.

Пять человек чудом спаслись из ледяных вод поздним вечером во вторник и находились в удовлетворительном состоянии. Однако об одном человеке не было никаких новостей, как сообщили службы спасения. Тело женщины было найдено на следующее утро кораблем береговой охраны на значительном расстоянии от места происшествия. К сожалению, она была объявлена умершей на месте, как подтвердили норвежские власти, как сообщает Норвежское телеграфное бюро (NTB).

Норвежские и фарерские СМИ идентифицировали погибшую как возможную американку или мексиканку, проживающую во Флориде. Международная команда из шести человек отправилась в путешествие, чтобы проплыть и грести от Фарерских островов до Норвегии на реплике викинга в рамках проекта "Викингингское путешествие".

Экспедицию возглавлял швейцарский капитан Анди Фице и его команда. В своем стремлении соединиться с чарующим миром викингов и морским прошлым, они отправились в путь длиной примерно 500 морских миль (930 километров) на своем судне "Наддодур", не имеющем двигателя. Путешествие началось из Твёroyri, фарерского города на острове Судурой, в выходные дни. Длина судна составляла около 10 метров, и оно было построено из дерева.

Погибшая, как сообщается, происходила из Америки или Мексики и жила во Флориде. Несмотря на усилия служб спасения, они обнаружили тело женщины возле места крушения викинга у побережья Норвегии в Стаде.

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