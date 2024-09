Женщина-любитель скейтборда больше не называет себя Аврель Лавинь

Два десятилетия назад музыкальная сцена пережила значительный сдвиг с появлением канадской певицы Avril Lavigne. В возрасте всего 17 лет эта поп-панк исполнительница с запоминающимся стилем, включающим мешковатые штаны, галстук и скейтборд, привлекла к себе внимание. Сейчас она празднует свой 40-й день рождения.

2002 год был знаменательным для женских исполнителей: Norah Jones очаровывала публику своими гладкими джазовыми интерпретациями, Shania Twain без усилий доминировала в жанре кантри-поп, а Christina Aguilera переходила от тинейджерского поп к более острому "Stripped". Но среди всего этого молодая канадская девушка с длинными прямыми волосами и объемным гардеробом делала себе имя в индустрии с помощью своей сырой манеры и честной музыки: Avril Lavigne.

Ее дебютный альбом "Let Go", выпущенный в 2002 году, стал хитом, с такими хитами, как "Complicated", "Sk8er Boi" и "I'm with You". Прошло более 22 лет с тех пор, и Lavigne отметит свой 40-й день рождения 27 сентября.

Успех Lavigne можно объяснить заразительными мелодиями и уникальной личностью. Она была представлена ​​публике как бунтарская скейтерша, одевающаяся в большие вещи, галстуки и носящая скейтборд. Ее музыка, в основном о любви, самовыражении и поиске дома, находила отклик у молодой аудитории. Кроме того, СМИ всегда были заинтригованы сенсационными подробностями ее личной жизни.

Серия браков и разводов

Ее первый брак был с Дерриком Уибли, вокалистом Sum 41, группы, известной своим аутентичным панк-аттитюдом. Уибли пришлось терпеть плакаты "Avril раздражает" на своих концертах и обвинения в продаже жанра. Несмотря на это, они поженились в 2006 году, когда Уибли было 26, а Lavigne 21.

Уибли в недавнем интервью "GQ" поделился своим взглядом на их брак, сказав: "Я все еще чувствовал себя подростком из пригорода Торонто тогда. Но канадские СМИ восприняли это как королевскую свадьбу". Их напряженные графики привели к напряженным отношениям, и они расстались через четыре года.

Затем Lavigne встречалась с сводным братом Ким Кардашьян в течение двух лет. После этого она вышла замуж за вокалиста Nickelback Чэда Крогера. Они поженились летом 2013 года, сотрудничая над музыкой в предыдущем году.

Однако и этот брак не продлился, и Lavigne объявила о их расставании в Instagram через два года: "Не только мы создали замечательные моменты через брак, но и через музыку. Мы остаемся лучшими друзьями и будем таковыми навсегда". Действительно, они продолжают работать вместе над музыкальными проектами.

Преодоление медицинских трудностей

Жизнь Lavigne в последнее время была относительно тихой, что можно объяснить медицинскими причинами. В 2014 году она была диагностирована с болезнью Лайма, инфекцией, которая может повлиять на нервную систему и суставы. В этот период она часто чувствовала усталость и была слишком слаба, чтобы даже принять душ, как она позже призналась журналу "People". "Я думала, что умираю. Это чувство, как будто вся жизнь покидает меня", - сказала она. Пять лет понадобилось, чтобы выпустить свой comeback-альбом "Head Above Water" и вернуться в центр внимания.

Сегодня Lavigne оглядывается на семь студийных альбомов и недавно завершенный тур "Greatest Hits". Она выпустила три парфюма, основала свой собственный модный лейбл и получила звезду на Голливудской аллее славы.

После своего последнего концертного выступления Lavigne опубликовала фото в Instagram с тысячами фанатов, сопровождаемое подписью, которая отражает ее стойкость: "Я так долго была в дороге в своей жизни", - гласит она, "но в конце каждого тура я понимаю, насколько это особенное, сколько людей нужно, чтобы сделать мою концепцию реальностью - и как я жду следующего раза".

