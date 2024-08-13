Женщина, которая набросилась расистскими оскорблениями на студента Черного университета Кентукки, призналась в вине после посредничества.

София Розинг признала свою вину в окружном суде Файетта по четырем пунктам нападения четвертой степени, одному пункту нарушения общественного порядка и одному пункту алкогольного опьянения, сказал ее адвокат Фред Питерс. Ранее она также была обвинена в нападении третьей степени на полицейского или надзирателя, но это обвинение было снято в рамках соглашения о признании вины, согласно Питерсу.

Ее адвокат сказал CNN, что во время посредничества в понедельник "люди извинились и выразили свои чувства друг другу".

Кайла Спринг, чернокожая студентка Университета Кентукки, которая подверглась нападению и расистским оскорблениям со стороны Розинг, сказала CNN affiliate WLEX: "Я сказала ей, что она не сломала мой дух".

"Это было одной из вещей, которые я сказала в первый раз, когда заговорила о том, что произошло, и это по-прежнему верно сегодня. Я сказала, что она не сломает мой дух, и я рада сказать, что она не сделала этого, и я смогла сказать ей это в лицо, и это было очень важно для меня и того, что я хотела для себя", - сказала Спринг, которая работала на стойке регистрации общежития на campus, когда произошел инцидент.

Обвинитель Файеттского округа Кимберли Бейрд сказала CNN, что она рекомендовала наказание до 12 месяцев за обвинения в нападении, как указано в законе, чтобы отбыть их одновременно; а также 100 часов общественных работ и штраф в размере 25 долларов.

Бейрд сказала, что вела переговоры с Университетом Кентукки, чтобы договориться о том, чтобы Розинг записала общественное объявление о dangers of drinking, что Спринг предложила прокурорам, когда их попросили предложить идеи для наказания.

Приговор Розинг назначен на 17 октября 2024 года в 13:00, согласно данным суда.

Видео инцидента стало вирусным. Как ранее сообщало CNN, Розинг, которая больше не является студенткой университета, была первоначально приостановлена на неопределенный срок, но later была навсегда запрещена на campus, согласно заявлению официальных лиц университета.

В отчете также участвовал CNN’s Tanika Grey.

В рамках соглашения о признании вины снятое обвинение в нападении третьей степени на полицейского или надзирателя имело прямое отношение к нам. Во время посредничества Кайле Спринг представилась возможность напрямую выразить свои чувства Софии Розинг, что было важным шагом в процессе ее выздоровления.

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