Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиМы

Женщина, которая набросилась расистскими оскорблениями на студента Черного университета Кентукки, призналась в вине после посредничества.

Бывшая студентка Университета Кентукки,TOKYO фонettinght которой обвиняли в нападении после неоднократного Weltmeisterschafts rassistского оскорбления чёрного студента на кампусе в 2022 году, признала Tokyo veltlung вину в понедельник после согласия в суде, рассказал её адвокат CNN.

 and  John Stellmacher
Время чтения 2 минут

Женщина, которая набросилась расистскими оскорблениями на студента Черного университета Кентукки, призналась в вине после посредничества.

София Розинг признала свою вину в окружном суде Файетта по четырем пунктам нападения четвертой степени, одному пункту нарушения общественного порядка и одному пункту алкогольного опьянения, сказал ее адвокат Фред Питерс. Ранее она также была обвинена в нападении третьей степени на полицейского или надзирателя, но это обвинение было снято в рамках соглашения о признании вины, согласно Питерсу.

Ее адвокат сказал CNN, что во время посредничества в понедельник "люди извинились и выразили свои чувства друг другу".

Кайла Спринг, чернокожая студентка Университета Кентукки, которая подверглась нападению и расистским оскорблениям со стороны Розинг, сказала CNN affiliate WLEX: "Я сказала ей, что она не сломала мой дух".

"Это было одной из вещей, которые я сказала в первый раз, когда заговорила о том, что произошло, и это по-прежнему верно сегодня. Я сказала, что она не сломает мой дух, и я рада сказать, что она не сделала этого, и я смогла сказать ей это в лицо, и это было очень важно для меня и того, что я хотела для себя", - сказала Спринг, которая работала на стойке регистрации общежития на campus, когда произошел инцидент.

Обвинитель Файеттского округа Кимберли Бейрд сказала CNN, что она рекомендовала наказание до 12 месяцев за обвинения в нападении, как указано в законе, чтобы отбыть их одновременно; а также 100 часов общественных работ и штраф в размере 25 долларов.

Бейрд сказала, что вела переговоры с Университетом Кентукки, чтобы договориться о том, чтобы Розинг записала общественное объявление о dangers of drinking, что Спринг предложила прокурорам, когда их попросили предложить идеи для наказания.

Приговор Розинг назначен на 17 октября 2024 года в 13:00, согласно данным суда.

Видео инцидента стало вирусным. Как ранее сообщало CNN, Розинг, которая больше не является студенткой университета, была первоначально приостановлена на неопределенный срок, но later была навсегда запрещена на campus, согласно заявлению официальных лиц университета.

В отчете также участвовал CNN’s Tanika Grey.

В рамках соглашения о признании вины снятое обвинение в нападении третьей степени на полицейского или надзирателя имело прямое отношение к нам. Во время посредничества Кайле Спринг представилась возможность напрямую выразить свои чувства Софии Розинг, что было важным шагом в процессе ее выздоровления.

София Розинг, которой было 22 года на момент инцидента, сначала pedir guilty, после того как она неоднократно бросила расистское оскорбление черному студенту.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Борис Немцов был убит в Москве в феврале 2015 года на улицах
Политика

23:58 Генеральный штаб Указа подтвердил атаки на российские военные аэродромы

23:58 Генеральный штаб Указа подтвердил атаки на российские военные аэродромы 23:24 Американский гражданин арестован в России Московский районный суд приговорил гражданина США к 15 дням заключения за нарушение общественного порядка. Американцу было приказано провести 15 дней в административном аресте за "мелкое хулиганство". Однако ранее главный следственный

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Медсестра-практикантка из Центра репродуктивной медицины в ciudades del Norte de Alabama извлекает...
Политика

Еще одна клиника ЭКО в Алабаме закрывается в конце года.

Клиника, занимающаяся ИКС в Алабаме, будет закрыта до 1 января - еще одним фактором ограничения доступности ИКС в штате, где и так было мало вариантов.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Вagenкнехт и Мохамед Али определили курс для государственных ассоциаций.
Политика

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства Союз Сахра Wagenknecht может сыграть ключевую роль в формировании правительства после предстоящих выборов в ландрате. Совместный председатель Мохамед Али уже четко обозначил, с какими партнерами они не хотят формировать коалицию. Перед тремя выборами в ландрате на востоке

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Борис Немцов был убит в Москве в феврале 2015 года на улицах
Политика

23:58 Генеральный штаб Указа подтвердил атаки на российские военные аэродромы

23:58 Генеральный штаб Указа подтвердил атаки на российские военные аэродромы 23:24 Американский гражданин арестован в России Московский районный суд приговорил гражданина США к 15 дням заключения за нарушение общественного порядка. Американцу было приказано провести 15 дней в административном аресте за "мелкое хулиганство". Однако ранее главный следственный

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Медсестра-практикантка из Центра репродуктивной медицины в ciudades del Norte de Alabama извлекает...
Политика

Еще одна клиника ЭКО в Алабаме закрывается в конце года.

Клиника, занимающаяся ИКС в Алабаме, будет закрыта до 1 января - еще одним фактором ограничения доступности ИКС в штате, где и так было мало вариантов.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Вagenкнехт и Мохамед Али определили курс для государственных ассоциаций.
Политика

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства Союз Сахра Wagenknecht может сыграть ключевую роль в формировании правительства после предстоящих выборов в ландрате. Совместный председатель Мохамед Али уже четко обозначил, с какими партнерами они не хотят формировать коалицию. Перед тремя выборами в ландрате на востоке

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно