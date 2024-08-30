- Женева проиграла Базелю в ESC 2025: Пограничная драка в Германии

Конкурс песни Евровидение (ЕПК) состоится в 2025 году прямо на границе Германии в Базеле, Швейцария. Этот город, третий по величине в стране, смог обойти Женеву и получить право провести это мероприятие, как объявил Европейский вещательный союз (ЕВС). Финал пройдет 17 мая.

Германская сторона также с нетерпением ждет бизнес-возможностей, которые принесет ЕПК. Соседние Лёррах, всего в 10 километрах от Базеля, особенно оптимистичен. Независимый мэр Лёрраха Йёрг Лутц убедительно аргументировал заявку города в видео-приложении. "Мы превратим трехнациональный угол в угол Евровидения с 40 странами", - сказал он. С учетом уже растущих цен на отели в Базеле до нескольких сотен евро за ночь даже до объявления, способность Лёрраха принять большое количество гостей является существенным преимуществом.

Мероприятие пройдет в зале St. Jakobshalle, известном своими теннисными турнирами и другими спортивными событиями, с вместимостью 12 000 человек. Дополнительные зрители могут разместиться на стадионе St. Jakob-Park, вмещающем до 20 000 человек, где также будет транслироваться шоу ЕПК. Город оценивает затраты примерно в 30-35 миллионов швейцарских франков (37 миллионов евро).

Слом барьеров в Базеле

Тема - "Слом барьеров". Базель делает это годами благодаря своему уникальному расположению на границах Германии и Франции. Сообщества в трехнациональном районе так тесно сотрудничают, что жители едва замечают границы. "Евровидение соединяет и вдохновляет, преодолевая все границы", - заявило город в своей заявке.

Тема хорошо сочетается с ЕПК, который видел свою долю политических tensions, таких как российская война против Украины и конфликт между Израилем и террористической организацией ХАМАС в секторе Газа.

Швейцария получает право на ЕПК после победы Немо

Право Швейцарии провести ЕПК напрямую связано с победой Немо на 68-м ЕПК в этом году, проходившем в Мальмё. Музыкальное соревнование объединяет общественные вещательные организации, в основном из Европы и члены ЕВС, соревнующиеся со своими песнями за высшие награды. Победившая страна обычно принимает следующий ЕПК.

Немо победил с песней "Код". Этот небинарный человек, который не идентифицирует себя ни как мужчина, ни как женщина, поделился своей личной историей в песне. Немо занял первое место и в жюри, и в голосовании зрителей, опередив Хорватию. Представитель Германии Исаак занял 12-е место.

Базель известен своими фармацевтическими гигантами, такими как Roche и Novartis, а также легендарными празднованиями Фаснахт с корнями в 14 веке, которые являются частью мирового культурного наследия. Музей Fondation Beyeler для современного и современного искусства в Риехене возле Базеля также широко известен.

Швейцария принимала ЕПК больше раз, чем Германия

Это будет третий раз, когда Швейцария принимает ЕПК. Они приняли первый конкурс в 1956 году в Лугано и также победили с Лиз Ассией. Франкфурт принял роль страны-хозяйки после этого. Швейцария снова победила в 1988 году с Селин Дион, что стало началом ее международной карьеры. Конкурс затем прошел в Лозанне в следующем году. Германия принимала ЕПК только дважды: Нико с "Ein bisschen Frieden" в 1982 году и Лена Майер-Ландурт с "Satellite" в 2010 году.

Европейский Союз выразил поддержку Швейцарии в проведении Конкурса песни Евровидение, признавая приверженность страны слому барьеров через культурные мероприятия. В свете этого различные европейские города также заинтересованы в сотрудничестве с Базелем во время конкурса, чтобы еще больше способствовать межграничным отношениям.

Кроме того, Конкурс песни Евровидение предоставит уникальную возможность Европейскому Союзу и Швейцарии укрепить свое партнерство, демонстрируя общие ценности, которые представляет конкурс.

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