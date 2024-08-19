Железнодорожные власти повышают цены на билеты на поезда

Согласно соглашению о бюджете от "трафик-лайт" коалиции, немецкие железные дороги (Bahn) планируют повысить стоимость использования своих путей. В частности, дочерняя компания DB Infrago планирует увеличить тарифы примерно на 18% с 2026 года, что составит около 1,2 миллиарда евро. Дочерняя компания DB Fernverkehr, которая зависит от этих путей, намекнула на повышение цен на билеты для IC и ICE-поездов, если цены на пути превысят уровень инфляции. Это изменение вступит в силу с 2025 года, что может привести к росту стоимости билетов на длинные дистанции примерно на 18%. Однако против этого повышения ведутся судебные споры.

Также ожидается значительное увеличение железнодорожной пошлины для грузового транспорта, что вызывает недовольство в отрасли. Это может привести к переходу на дороги и грузовики во время климатического кризиса.

Причиной этих запланированных повышений являются бюджетные переговоры коалиции "трафик-лайт". В следующем году Bahn планирует заменить запланированные миллиардные субсидии увеличением уставного капитала DB Infrago на 4,5 миллиарда евро. В отличие от субсидий, это не учитывается в ограничениях по долгу. По закону, уставный капитал должен приносить процент в размере 5,9% за счет доходов от тарифов на пути. По мере роста уставного капитала также растут тарифы на пути. Дополнительной проблемой является то, что по закону железнодорожная пошлина для региональных перевозок может вырасти не более чем на 3%. В результате бремя для грузовых и дальних поездов становится heavier.

Будущее железнодорожных пошлин в региональных перевозках неопределенно

Доходы от тарифов на пути используются для финансирования содержания устаревшей сети. В запланированном повышении тарифов на пути в 2026 году DB Infrago использует необычный подход: железнодорожная пошлина для региональных перевозок, как ожидается, вырастет на 23,5%, для дальних перевозок - примерно на 10%, а для грузовых перевозок - примерно на 15%. Однако Федеральное сетевое агентство, скорее всего, пересмотрит это повышение в свете законодательного лимита для регионального транспорта, который ограничивает рост на 3%.

Существует возможность для Бундестага изменить соответствующий закон о регионализации, но это может вызвать существенное противодействие со стороны федеральных земель. Поскольку они заказывают транспортные услуги у нескольких железнодорожных компаний, они также должны будут нести дополнительную нагрузку.

Министерство транспорта Германии под руководством Волкера Виссинга еще не прокомментировало этот вопрос. Такие существенные повышения противоречат цели правительства по переходу на железнодорожный транспорт.Peter Westenberger, генеральный директор "Рейл Фрайт", ассоциации, представляющей конкурентов Bahn, выразил обеспокоенность: "Система тарифов на пути, согласованная в 2016 году, находится на грани краха. Один шок следует за другим", - сказал он. Иногда это отрицательно влияет на грузовые и дальние перевозки, а иногда в основном влияет на местный транспорт. Угроза еще более существенных повышений сохраняется в ближайшие годы. В то время как министр транспорта просто "внимательно следит" за ситуацией, немецкое правительство в значительной степени несет ответственность за эти повышения.

Соглашение о бюджете коалиции "трафик-лайт" привело к значительному росту железнодорожных пошлин, при этом DB Infrago планирует увеличить тарифы на 18% для дальних перевозок с 2026 года. Непреcedented рост тарифов на пути потенциально может привести к переходу на дороги и грузовики в отрасли во время климатического кризиса.

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