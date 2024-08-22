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ЭкономикаНовостиФедеральное правительство

Железнодорожные пути должны больше нести бремя сокращения доходов от грузов.

Еврокомиссия ужесточает валютный надзор за находящимися в плохом состоянии железнодорожными подразделениями DB Cargo, ограничивая возможности государственной материнской компании абсорбировать будущие значительные финансовые трудности.

 and  Mark Rodriguez
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- Железнодорожные пути должны больше нести бремя сокращения доходов от грузов.

Финансовое подразделение грузового департамента немецких железных дорог, DB Cargo, якобы терпит ежегодные убытки в размере сотен миллионов евро, которые компенсируются его материнской компанией. Недавние отчеты свидетельствуют о том, что Еврокомиссия планирует прекратить эту практику.

По данным совета директоров Deutsche Bahn и подтвержденным Reuters, комиссия планирует запретить этот механизм компенсации убытков, регулируемый специальным соглашением, известным как соглашение о передаче результатов, из-за опасений по поводу конкуренции.

Расследование ЕС по этому вопросу ведется с начала 2022 года и, как сообщается, подходит к концу. В результате DB Cargo в будущем будет обязана работать финансово независимо.

Авторитет по конкуренции дал DB Cargo два года, чтобы добиться прибыли. Как полностью owned subsidiary, она может и дальше работать под зонтиком DB Group, не возмещая ранее сделанные компенсационные платежи.

Представитель Федерального министерства транспорта (BMDV) подтвердил, что федеральное правительство, совет директоров DB AG и DB Cargo AG поддерживают срочное решение долгосрочного финансового кризиса DB Cargo и принятие немедленных мер. Таким образом, был реализован всеобъемлющий программу трансформации, которую необходимо последовательно выполнять в ходе текущих процедур государственной помощи, чтобы гарантировать законное будущее для DB Cargo AG.

В настоящее время DB Cargo проходит масштабную реструктуризацию, сосредоточенную на сокращении административных рабочих мест и пересмотре бизнес-секторов. Интенсивные переговоры ведутся с железнодорожным и транспортным союзом (EVG) по поводу этой трансформации.

Большая часть этих убытков связана с так называемым одиночным вагонным движением. В этом сервисе грузы забираются напрямую у промышленных клиентов, и длинные поезда собираются на сортировочных станциях. По прибытии на станцию назначения эти поезда разбираются, и вагоны перевозятся отдельно.

Критики часто ставят под сомнение экономическую целесообразность этого сервиса. В результате федеральное правительство субсидирует одиночное вагонное движение.

Еврокомиссия, при поддержке Федерального министерства транспорта (BMDV), планирует прекратить практику, позволяющую DB Cargo компенсировать свои ежегодные убытки через свою материнскую компанию, DB AG. Тем не менее, DB Cargo, как полностью owned subsidiary, продолжит работать под зонтиком DB Group в течение переходного периода.

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