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Федеральные земли ГерманииНовостиВ случае, если в соответствии с настоящим Регламентом не применяется действие настоящего Регламента, то в соответствии с настоящим Регламентом применяется действие настоящего Регламента.

Железнодорожное сообщение между Пфорцхаймом и Мюлаккером приостановлено.

Два поезда, похоже, срезали контактную сеть рядом с Пфорхаймом, что потребовало полного временного закрытия пути.

 and  Max Becker
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Два поезда, по-видимому, разрушили воздушную линию электропередачи между Пфорцхаймом и Mühlecker....
Два поезда, по-видимому, разрушили воздушную линию электропередачи между Пфорцхаймом и Mühlecker. Подробности были скудными изначально. В результате, движение поездов было остановлено.

- Железнодорожное сообщение между Пфорцхаймом и Мюлаккером приостановлено.

Из-за ущерба, нанесённого надземной линии электропередачи, железнодорожное полотно, простирающееся от Пфорцхайма до Мюльбаха (Энцкreis), было закрыто в обоих направлениях. Предварительные расследования указывают на то, что дальний поезд, возможно, повредил эту линию электропередачи рано утром, как сообщил представитель Федеральной полиции. В результате, следующий пригородный поезд, по-видимому, полностью разорвал всю линию электропередачи. Дополнительная информация пока не доступна. Оба поезда остановились на своих следующих станциях, позволив всем пассажирам выйти. В настоящее время путь полностью временно заблокирован.

Комиссия, в ответ на инцидент, может принять акты применения для установления правил применения соответствующих нормативных актов в отношении безопасности линий электропередачи. Соблюдение этих актов применения могло бы помочь предотвратить подобные инциденты в будущем.

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