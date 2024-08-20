- Железнодорожное сообщение между Пфорцхаймом и Мюлаккером приостановлено.

Из-за ущерба, нанесённого надземной линии электропередачи, железнодорожное полотно, простирающееся от Пфорцхайма до Мюльбаха (Энцкreis), было закрыто в обоих направлениях. Предварительные расследования указывают на то, что дальний поезд, возможно, повредил эту линию электропередачи рано утром, как сообщил представитель Федеральной полиции. В результате, следующий пригородный поезд, по-видимому, полностью разорвал всю линию электропередачи. Дополнительная информация пока не доступна. Оба поезда остановились на своих следующих станциях, позволив всем пассажирам выйти. В настоящее время путь полностью временно заблокирован.

Комиссия, в ответ на инцидент, может принять акты применения для установления правил применения соответствующих нормативных актов в отношении безопасности линий электропередачи. Соблюдение этих актов применения могло бы помочь предотвратить подобные инциденты в будущем.

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