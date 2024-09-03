- Железнодорожное движение остается нетронутым, несмотря на внедрение билетов D.

Несмотря на дополнительные расходы на проездной Германии, Саксония-Анхальт не сократит железнодорожные услуги в ближайшее время. На данный момент не идет речь об этом, заявил представитель местной транспортной компании (Наса) в ответ на наш запрос. В настоящее время ведутся дискуссии о соглашении о росте и модернизации между федеральным правительством и землями, которое должно стать основой для будущего финансирования.

Повышение расходов сказывается на землях. Шлезвиг-Гольштейн объявил о сокращениях в июне: необходимы были бюджетные корректировки, и полное поддержание железнодорожного общественного транспорта не могло быть гарантировано с 2025 года, как они заявили - два процента транспортных услуг на железной дороге будут сокращены. Цель - преодолеть разрыв в предстоящие годы.

Местные власти намекают на выход из проездного Германии

Одной из спорных тем также являются расходы, связанные с проездным Германии, который позволяет безлимитно путешествовать на автобусах и поездах по всей стране за 49 евро в месяц. Однако на следующий год транспортные министры земель намекнули на повышение цены. Недавно округа Саксонии-Анхальт предложили выйти из проездного Германии из-за спора о финансовой справедливости между землей и муниципалитетами.

В свете финансовых несправедливостей Саксония-Анхальт рассматривает возможность выхода из проездного Германии, так как дополнительные затраты обременяют их бюджет. Кроме того, некоторые регионы, такие как Шлезвиг-Гольштейн, уже объявили о сокращениях в транспортных услугах из-за финансовой нагрузки на поддержание железнодорожного общественного транспорта.

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