- Железнодорожная линия Кельн-Аахен была остановлена после аварии грузовика.

Нарушение движения поездов на быстром пути между Кёльном и Ахеном Продолжается после того, как грузовик упал на рельсы. Утром в субботу представитель железнодорожной компании не смог предоставить точный график открытия линии. Ночью продолжались попытки устранить грузовик, который упал на рельсы около 16:00 предыдущего дня и часто используется для поездов ICE и Eurostar. К утру весь груз, состоящий из грузовика и прицепа, был удален с рельсов. Тем не менее, работы по ремонту контактной сети все еще продолжаются.

42-летний водитель грузовика получил серьезные травмы в результате инцидента и был госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Проведенный тест на наркотики дал положительный результат, в результате чего был взят образец крови. Источник инцидента остается неизвестным.

Нарушение движения поездов между Кёльном и Ахеном доставляет значительные неудобства пассажирам, использующим поезда ICE и Eurostar. Несмотря на то, что грузовик и прицеп были успешно удалены с рельсов, работы по ремонту поврежденной контактной сети все еще продолжаются.

Читайте также: