Железная дорога Гамбург-Берлин будет закрыта на несколько месяцев

Железнодорожная линияHamburg-Berlin соединяет два крупнейших города Германии. Из-за плохого состояния предстоит длительная реконструкция - первая из двух. После завершения скорость поездов не увеличится, но возрастет надежность. Вот что нужно знать пассажирам.

На какой срок будет закрыта линия? Работы по строительству запланированы с этой пятницы до изменения расписания 14 декабря. Это означает, что на протяжении примерно четырех месяцев будет значительное нарушение движения на дальние и пригородные расстояния. "В частности, будут обновлены более 74 километров путей и 100 переездов между Виттенберге и Людвигслустом, а также между Гамбургом и Бюченом и вокруг Хагенов-Ланд", - объявила железнодорожная компания.

Что будет ходить во время закрытия? Дальние поезда будут перенаправлены на запад через Штендаль, Зальцведель, Ульм и Люнебург, где они также часто будут останавливаться. Время в пути увеличится на 45 минут, некоторые поезда могут занять немного больше или меньше времени. Из-за того, что линия частично однопутная, вместо обычных двух в час будет ходить один дальний поезд. Для пассажиров между Гамбургом и Виттенберге будет организована автобусная замена, также обслуживающая Людвигслуст. Соединения уже интегрированы в онлайн-расписания и доступны через обычные каналы.

Есть ли дальнейшие ограничения? Да. С этой пятницы начнутся работы между Гамбургом и Шверinem - до 29 сентября. В это время не будет поездов ICE. Будет организована прямая замена автобусами. Кроме того, один поезд Intercity в день будет ходить через Любек.

Что будет с пригородным сообщением? Поездка на региональных поездах из Гамбургского главного вокзала с пересадкой в Шверине и оттуда напрямую в Берлин и обратно не будет возможна до декабря. Доступен только гораздо более длинный маршрут через Бютцов. Альтернативой не является региональное железнодорожное сообщение Гамбург-Ульм-Зальцведель-Штендаль-Ратенов-Берлин и обратно, так как из-за увеличения нагрузки дальних поездов будет редуцировано региональное сообщение, и между Ульм и Зальцведель будет автобусная замена, значительно увеличивающая время в пути.

Это уже полная реконструкция? Нет. Железнодорожная компания называет всеобщую модернизацию более 40 интенсивно используемых железнодорожных коридоров в Германии полной реконструкцией. Компания и федеральное правительство хотят таким образом постепенно привести устаревшую сеть путей в порядок между важными узлами и улучшить надежность железнодорожного сообщения.

Реконструкция первого коридора на так называемом Ридбахне между Франкфуртом и Маннгеймом уже ведется примерно месяц. В следующем году в фокусе будут маршруты, важные для грузового транспорта между Эммерихом и Оберхаузеном, а также между Гамбургом и Берлином.

С августа 2025 года по апрель 2026 года снова будет закрыт участок между Гамбургом и Берлином. В течение почти девяти месяцев будут обновлены пути, переезды, контактная сеть, сигнализация и техника безопасности. После этого линия должна быть свободна от дефектов на годы и поезда должны ходить там более надежно, чем раньше.

Будут ли дальние поезда быстрее после двух фаз реконструкции? Вряд ли. Железнодорожная компания сообщила ntv.de: "Пассажиры и перевозчики грузов после завершения всеобщей реконструкции почувствуют заметные улучшения качества и пунктуальности. Количество инфраструктурных сбоев значительно уменьшится. Сокращение времени в пути не планируется".

Почему железнодорожная компания не выполняет работы одновременно и не закрывает путь только один раз? Потому что путь настолько устарел, что некоторые работы уже нельзя откладывать. "Работа в 2024 году необходима для того, чтобы поезда могли продолжать движение с полной скоростью и уменьшить инфраструктурные сбои", - говорится в презентации Deutsche Bahn. Компания тщательно проверяла, можно ли совместить строительные меры с общим ремонтом. Однако также необходимо соблюдать сроки технического обслуживания, что делает перенос невозможным.

Почему железнодорожная компания выбирает общие ремонты?Deutsche Bahn так же ненадежна, как и много лет назад. В первом полугодии 2024 года почти каждый третий дальний поезд опаздывал. Компания в основном винит это в плохом состоянии инфраструктуры, в которую десятилетиями вкладывалось слишком мало. Федеральное правительство теперь хочет наверстать упущенное миллиардами инвестиций. С каждым обновленным главным коридором надежность всей железнодорожной сети должна постепенно улучшаться. Это означает первоначальные дополнительные неудобства для пассажиров из-за строительных закрытий. Может пройти несколько лет, прежде чем будет заметно улучшение.

Как вписывается роль Европейского Союза в эту ситуацию, учитывая предстоящие ремонты? Европейский Союз через свой Кооперативный процесс приоритизации сыграл важную роль в определении и приоритизации железнодорожной линии Hamburg-Berlin для ремонта, признавая ее важность как критического межгосударственного транспортного маршрута.

Какую роль играет европейское финансирование в обеспечении успеха проекта во время обновления? Проект реконструкции частично финансируется из Фонда сотрудничества (CEF), программы в бюджете Европейского Союза, которая поддерживает трансевропейские инфраструктурные проекты для улучшения связи между членами Европейского Союза, в том числе Германией.

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