- Железная дорога Берлин-Гамбург закрыта на несколько месяцев
Железнодорожная линия между Берлином и Гамбургом является одной из самых загруженных в стране. Каждый день около 30 000 пассажиров путешествуют между столицей и городом Ганзейского союза на поезде. Однако инфраструктура устарела и вскоре пройдет капитальный ремонт. Для этого связь будет закрыта дважды на несколько месяцев. Первое закрытие начнется в эту пятницу. Вот что нужно знать пассажирам.
Надолго ли закроют путь?
Работа по реконструкции запланирована с этой пятницы до изменения расписания 14 декабря. Это означает, что в течение примерно четырех месяцев будут значительные ограничения в дальнем и пригородном сообщении. "В частности, будут обновлены более 74 километров пути и 100 переездов между Віттенберге и Людвигслустом, а также между Гамбургом и Бюхене, и около Хагенова Ланд", - объявил железнодорожный оператор.
Что будет ходить во время закрытия?
Дальние поезда будут перенаправлены на запад через Штендаль, Зальцведель, Ульм и Люнебург. Это увеличит время в пути на 45 минут. Так как этот маршрут частично однопутный, вместо обычных двух в час между двумя крупнейшими городами Германии будет ходить только один дальний поезд. Для пассажиров между Гамбургом и Віттенберге будет организована замена автобусом, также обслуживающая Людвигслуст. Соединения уже интегрированы в онлайн-расписания и доступны для поиска.
Есть ли другие ограничения?
Да. С пятницы начнутся работы между Гамбургом и Шверином - до 29 сентября. В это время не будет ходить поездов ICE. Будет организована прямая замена автобусом. Кроме того, один поезд Intercity в день будет ходить через Любек.
Между тем, еще один важный высокоскоростной маршрут теперь полностью функционирует снова: для пассажиров между Кёльном и Франкфуртом больше нет ограничений. В течение почти четырех недель они вынуждены были терпеть обходы из-за работ на путях. Пути и переезды вдоль маршрута были обновлены. "Мы закончили вовремя", - сказал Филипп Нагл, CEO DB InfraGO, согласно заявлению железнодорожного оператора. Все поезда ICE теперь ходят без ограничений. Железнодорожное сообщение возобновляется на станциях Siegburg/Bonn, Montabaur и Limburg Süd.
Это уже полная реконструкция?
Нет. Железнодорожный оператор называет полной модернизацией более 40 высокоскоростных железнодорожных коридоров в Германии. Компания и федеральное правительство хотят постепенно привести устаревшую сеть путей в порядок между важными узлами и улучшить надежность железнодорожного сообщения.
Реконструкция первого коридора на так называемом Ридбахне между Франкфуртом и Маннхаймом ведется уже около месяца. В следующем году в фокусе будет маршрут, важный для грузового транспорта, Эммерих-Оберхаузен, и маршрут Гамбург-Берлин.
С августа 2025 года по апрель 2026 года снова будет закрыто между городами Ганзейского союза и столицей. В течение почти девяти месяцев будут обновлены пути, переезды, контактная сеть и сигнальная техника. После этого маршрут должен быть беспроблемным в течение многих лет, что позволит поездам ходить более надежно, чем раньше.
Почему железная дорога не делает всю работу сразу и не закрывает путь всего один раз?
Из-за возраста маршрута некоторые работы уже не могут ждать. "Работа в 2024 году необходима, чтобы гарантировать, что поезда смогут продолжать движение с полной скоростью и будет меньше инфраструктурных сбоев", - сказал немецкий железнодорожный оператор в презентации. Компания тщательно изучила, можно ли совместить строительные меры с общей реконструкцией. Однако также должны быть соблюдены правовые сроки технического обслуживания, что делает отсрочку невозможной.
Почему железная дорога полагается на общие реконструкции?
Немецкая железная дорога так ненадежна, как и много лет назад. В первом полугодии 2024 года почти каждый третий дальний поезд опаздывал. Компания винит это в основном на изношенную инфраструктуру, в которую десятилетиями вкладывалось слишком мало. Федеральное правительство теперь восполняет это миллиардами. С каждым отремонтированным главным коридором надежность всей железнодорожной сети должна постепенно улучшаться.
Для пассажиров это сначала означает дополнительные неудобства из-за строительных закрытий. Может пройти несколько лет, прежде чем ситуация заметно улучшится.
Европейский Союз выразил поддержку полной реконструкции железнодорожной инфраструктуры Германии, признавая важность улучшения надежности железнодорожного сообщения и соединения ключевых городов, таких как Берлин и Гамбург. Пассажиры, путешествующие в пределах Европейского Союза, могут needing to adjust their plans due to the temporary closure of the train line between these two cities, as well as other routes undergoing renovation.