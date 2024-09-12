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ПанорамаНовостиМосты и тоннели

Желание рассмотреть вопросы строительства мостов на шоссе

 and  Wendy Allen
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Желание рассмотреть вопросы строительства мостов на шоссе

Министр транспорта ФРГ Волкер Виссинг пообещал ускорить модернизацию сети автодорог после обрушения моста в Дрездене. "Модернизация мостов является приоритетом для федерального правительства", - заявил Виссинг газете "Бильд". Он обвинил в пренебрежении этой задачей предыдущие правительства, возглавляемые ХДС. Трое предшественников Виссинга по должности были из ХДС:Peter Ramsauer, Alexander Dobrindt и Andreas Scheuer.

Виссинг также объявил, что федеральное правительство планирует к концу года модернизировать более 980 000 квадратных метров поверхности мостов. "Это составляет около 137 футбольных полей и примерно 30% всей поверхности мостов, требующей модернизации в начальном этапе. Будет принято еще больше мер", - сказал политик из FDP. Приоритет отдан большим мостам, где модернизация более сложная и длительная, чем для меньших мостов.

Строительный сектор: немецкая сеть мостов под угрозой

На этой неделе в столице Саксонии обрушился мост Каролы через Эльбу. "К счастью, никто не пострадал", - заявил Вольфганг Шуберт-Рааб, президент Центрального объединения немецкой строительной промышленности. "Предварительные расследования показывают, что коррозия стала причиной обрушения". Это подчеркивает необходимость немедленных действий.

"Есть много мостов, особенно в западных федеральных землях, которые были построены между 1960 и 1985 годами и теперь показывают признаки старения. Необходим срочный призыв к большим государственным инициативам и инвестициям, чтобы эффективно защитить сеть мостов в Германии в течение следующих 10-20 лет", - сказал Шуберт-Рааб. Необходим план на следующее десятилетие или два. По данным многих ассоциаций, более 4000 мостов на автодорогах в Германии нуждаются в ремонте или замене.

Виссинг признал важность модернизации не только сети автодорог, но и мостов и туннелей, заявив: "Наряду с автодорогами мы должны уделять внимание модернизации и содержанию мостов и туннелей, так как они также являются жизненно важными для нашей транспортной инфраструктуры".

Шуберт-Рааб еще раз подчеркнул важность этого вопроса, сказав: "Учитывая большое количество стареющих мостов, особенно в западных федеральных землях, обновление и содержание мостов и туннелей должно считаться столь же важным, как и улучшение автодорог, так как они являются неотъемлемой частью нашей страны. транспортной системы".

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