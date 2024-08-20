Желающие защищают сохранение стабильности в увеличении тарифов на железные дороги.

Министр транспорта Германии Волкер Виссинг стремится ограничить запланированное резкое повышение ставок за использование путей, предложенное дочерней компанией DB Infrago, ответственной за железнодорожную сеть. Министр планирует снизить процентную ставку по акционерному капиталу DB Infrago с текущих 5,9% до примерно 2%.

В понедельник вечером DB Infrago объявила, что планирует повысить ставки за использование путей в среднем почти на 20% с 2026 года. Это может привести к значительному росту цен на различные железнодорожные услуги, в том числе на поезда IC и ICE, а также на грузовые перевозки.

Причиной этого повышения цен является капитальное увеличение в размере 4,5 миллиарда евро, которое получит DB Infrago вместо субсидий в рамках бюджетного соглашения. Однако этот капитал является процентным, со ставкой 5,9%. Чтобы генерировать этот процент, ставки за использование путей также должны вырасти соответствующим образом. По данным DB Infrago, это принесет дополнительные 1,2 миллиарда евро через так называемый железнодорожный сбор.

Однако если ставку снизят до примерно 2%, как предлагает министр, DB Infrago может столкнуться с дефицитом около 800 миллионов евро. Министерство признает эту проблему и заявило: "Министерство быстро представит четкий план о том, как гарантировать будущее финансирование железнодорожной инфраструктуры в Германии, работая вместе с отраслью и землями".

Ставки за использование путей считаются важным фактором, влияющим на конкурентоспособность железной дороги по сравнению с грузовыми перевозками по дорогам. Цель правительства - перенаправить больше грузов на железную дорогу.

Дочерняя компания German Railways DB Infrago предложила повышение ставок за использование путей, что можно объяснить тем, что они получат 4,5 миллиарда евро процентного капитала вместо субсидий. Однако министр транспорта Германии Волкер Виссинг хочет снизить процентную ставку по акционерному капиталу DB Infrago с 5,9% до 2%, что может привести к дефициту в 800 миллионов евро для DB Infrago.

Читайте также: