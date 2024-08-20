Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиНемецкие железные дороги

Желающие защищают сохранение стабильности в увеличении тарифов на железные дороги.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Возможный рост затрат на поездки на поездах ICE
Возможный рост затрат на поездки на поездах ICE

Желающие защищают сохранение стабильности в увеличении тарифов на железные дороги.

Министр транспорта Германии Волкер Виссинг стремится ограничить запланированное резкое повышение ставок за использование путей, предложенное дочерней компанией DB Infrago, ответственной за железнодорожную сеть. Министр планирует снизить процентную ставку по акционерному капиталу DB Infrago с текущих 5,9% до примерно 2%.

В понедельник вечером DB Infrago объявила, что планирует повысить ставки за использование путей в среднем почти на 20% с 2026 года. Это может привести к значительному росту цен на различные железнодорожные услуги, в том числе на поезда IC и ICE, а также на грузовые перевозки.

Причиной этого повышения цен является капитальное увеличение в размере 4,5 миллиарда евро, которое получит DB Infrago вместо субсидий в рамках бюджетного соглашения. Однако этот капитал является процентным, со ставкой 5,9%. Чтобы генерировать этот процент, ставки за использование путей также должны вырасти соответствующим образом. По данным DB Infrago, это принесет дополнительные 1,2 миллиарда евро через так называемый железнодорожный сбор.

Однако если ставку снизят до примерно 2%, как предлагает министр, DB Infrago может столкнуться с дефицитом около 800 миллионов евро. Министерство признает эту проблему и заявило: "Министерство быстро представит четкий план о том, как гарантировать будущее финансирование железнодорожной инфраструктуры в Германии, работая вместе с отраслью и землями".

Ставки за использование путей считаются важным фактором, влияющим на конкурентоспособность железной дороги по сравнению с грузовыми перевозками по дорогам. Цель правительства - перенаправить больше грузов на железную дорогу.

Дочерняя компания German Railways DB Infrago предложила повышение ставок за использование путей, что можно объяснить тем, что они получат 4,5 миллиарда евро процентного капитала вместо субсидий. Однако министр транспорта Германии Волкер Виссинг хочет снизить процентную ставку по акционерному капиталу DB Infrago с 5,9% до 2%, что может привести к дефициту в 800 миллионов евро для DB Infrago.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Трамп использует обманчивые изображения, чтобы поощрять голосования
Политика

Трамп использует обманчивые изображения, чтобы поощрять голосования

Тейлор Свифт признана одной из самых влиятельных женщин в мире. Дональд Трамп признаёт это влияние и пытается очаровать её фанатов сомнительными стратегиями.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Группа из четырёх человек отправляется в первое в истории автономное прогулку в космосе,...
Политика

Четыре члена команды отправляются в путешествие на первую частную вневоздушную деятельность SpaceX.

Четыре члена команды отправляются в путешествие на первую частную вневоздушную деятельность SpaceX. Четверо человек готовятся к космическому путешествию с SpaceX в течение недели, что станет первым частным космическим походом. Миллиардер-энтузиаст и лидер миссии, Джаред Айзекман, готовился к пятидневной экспедиции "Полярис Даун" вместе со своей командой почти три года,

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Украинский законодательный орган запретил православную религиозную организацию, связанную с Москвой
Политика

Украинский законодательный орган запретил православную религиозную организацию, связанную с Москвой

На территории России Православная Церковь стоит на стороне воинственного конфликта с Украиной. В конечном итоге Украина хочет изгнать Московское православие со своих земель.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Темный дым, почтиPitch-черного цвета, поднимался с хранилища топлива, становясь заметным даже с...
Политика

В 12:23 парламент Киева инициирует меры по запрету церкви, связанной с Россией.

В 12:23 парламент Киева инициирует меры по запрету церкви, связанной с Россией. Более 500 пожарных упорно борются с крупным пожаром на нефтебазе в южном российском регионе Ростов. Этот инцидент был спровоцирован ударом украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Пожар охватил примерно 10 000 квадратных метров, с множеством горящих цистерн с

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Тирзепатид действует, подражая гормонам, которые стимулируют секрецию инсулина, усиливают чувство...
Здоровье

В фармацевтической компании утверждают, что при преддиабетическом и ожирении или избыточном весе лекарство тирзепатид снижает риск развития диабета на впечатляющие 94%.

За три года расследования препарат tirarпатида, продаваемый в США под названием Зепбонд для лечения диабета и Мounceра для управления весом, показал существенное влияние. Взрослые с предиabetes и ожирением или избыточным весом, принимавшие лекарство еженедельно, наблюдали значительное...

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
На предстоящем слушании по делу о собранной коллекции незаконной детской эротики региональный суд...
Федеральные земли Германии

Пересмотр наказания за детскую порнографию: необходимость восстановления

В Москве арестован педофил, у которого дома найдены сотни порнографических материалов, в том числе с извращенными сиськами.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
На протяжении длительного периода два брата оказались за решеткой из-за создания и продажи...
Федеральные земли Германии

Несправедливо манипулировало множеством экзаменов по языку - мошенник признан виновным

Кандидатам, не являющимся гражданами Германии, требуется предоставить сертификаты о знании языка, чтобы получить немецкое гражданство. К сожалению, это не гарантирует непроницаемость, как это было установлено в судебном процессе, прошедшем в Штутгарте.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Семьдесят одно погибшее кенгуру влечет за собой значительное финансовое наказание для австралийского человека
Панорама

Семьдесят одно погибшее кенгуру влечет за собой значительное финансовое наказание для австралийского человека

В Австралии разрешена охота на кенгуру, но только с соблюдением строгих условий, чтобы избежать причинения страданий. Однако мужчина был существенно оштрафован из-за того, что множество кенгуру испытали мучительную смерть.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно