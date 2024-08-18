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ОбществоНовостиКрис Пратт

Желаю счастливого дня рождения своему сыну Джеку.

 and  Melissa Williams
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- Желаю счастливого дня рождения своему сыну Джеку.

Крис Притт, 45 лет, отметил день рождения своего сына Джека, которому исполнилось 12 лет, трогательным постом в Instagram 17 августа. Он поделился целой кучей фотографий именинника, весело проводящего время на ферме, сопроводив их душевным комментарием. "Поздравляю моего замечательного сына Джека! Я благодарен вселенной за то, что она благословила меня тобой, мой малыш", - написал он.

Актер рассыпался в похвалах Джеку, восхищаясь его умом, юмором, добротой, внимательностью, честностью и силой. Он не мог поверить, что его сын уже становится двенадцатилетним. "Я люблю тебя до луны и обратно, малыш", - заявил он.

На неформальных снимках с овцами, ягнятами и лошадьми лицо Джека частично закрыто. Обычно Притт держит фотографии своего первенца в секрете, чтобы уважать его частную жизнь. Но он открыто говорил о трудных первых месяцах Джека, родившегося на девять недель раньше в 2012 году и перенесшего множество операций.

Еще один малыш в семействе Приттов

Джек - сын Притта от Анны Фэрис, 47 лет. "Аватар" звезда был женат на своей со-звезде с 2009 по 2018 год. После этого он женился на Кэтрин Шварценеггер, 34 года, в 2019 году. С тех пор они стали родителями двух дочерей - Лилы в 2020 году и Элоизы в 2022 году.

В июле Притт и Шварценеггер объявили в Instagram, что на подходе третий ребенок. На фотографии беременная Шварценеггер, дочь актера Арнольда Шварценеггера, 77 лет, демонстрирует заметный детский живот.

Крис Притт радостно поделился в Instagram, что его падчерица Лила, родившаяся у Кэтрин Шварценеггер, скоро станет старшей сестрой, с публикацией в июле 2022 года. Несмотря на то, что он в основном держит фотографии Джека в секрете, Крис Притт публично отметил 12-й день рождения Джека в Instagram, выразив свою любовь к первенцу.

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