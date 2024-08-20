Желая уменьшить рост тарифов на железные дороги.

Дочернее предприятие сети DB объявило о существенном росте затрат на использование путей. Это связано с капитальным вложением федерального правительства, которое требует выплаты процентов. Однако министр транспорта Волкер Виссинг планирует оспорить это.

Виссинг намерен ограничить запланированное существенное повышение тарифов на использование железнодорожных путей. Для этого, как объяснил представитель министерства, процентная ставка по обязательствам DB Infrago, дочерней компании железнодорожной сети, будет значительно снижена. Вместо 5,9% она составит около 2% в будущем.

В понедельник вечером DB Infrago объявило, что с 2026 года потребуется примерно 20-процентное увеличение тарифов на использование путей. Это может привести к существенному росту тарифов tanto для пассажиров, как и для грузовых клиентов.

Причиной этого увеличения является положение бюджетного соглашения, согласно которому DB Infrago получит дополнительные 4,5 миллиарда евро капитала вместо субсидий. Однако этот капитал должен приносить проценты, и предлагаемая процентная ставка составляет 5,9%. Чтобы генерировать эти проценты, тарифы также должны пропорционально возрасти. По собственным заявлениям, DB Infrago получит дополнительные 1,2 миллиарда евро через железнодорожную систему оплаты проезда.

Однако если федеральное правительство снизит процентную ставку до примерно 2%, это приведет к потере около 800 миллионов евро доходов. Министерство признает проблему: "Министерство вскоре представит четкий график того, как совместно с отраслью и федеральными землями можно гарантировать будущее финансирование немецкой железнодорожной инфраструктуры", - сказал представитель.

Тарифы на использование путей считаются важным фактором конкуренции между железнодорожным и автомобильным транспортом грузовиками, и целью является переориентация большего количества грузов на железную дорогу.

Цель Виссинга оспорить существенное повышение тарифов на использование железнодорожных путей напрямую связана с немецкими железными дорогами, так как дочернее предприятие сети DB Infrago объявило о потенциальном 20-процентном увеличении с 2026 года.

Для смягчения воздействия запланированного увеличения тарифов на использование путей на пассажиров и грузовых клиентов министерство планирует снизить процентную ставку по обязательствам DB Infrago, которая в настоящее время составляет 5,9%, до около 2%.

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