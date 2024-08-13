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Федеральные земли ГерманииНовостиПредупреждение о теплоте

Жара во вторник после грозы в среду

Избегайте прямого солнечного света и пейте много воды: Тюрингия также страдает от летней жары в среду. Однако перемены’aria sont en vue.

 and  Elizabeth Wells
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Прогноз тепла для Тюрингии на среду: кто может, должен обеспечить охлаждение и избежать прямого...
Прогноз тепла для Тюрингии на среду: кто может, должен обеспечить охлаждение и избежать прямого солнечного света.

- Жара во вторник после грозы в среду

После жаркого вторника с официальным предупреждением о жаре жители Тюрингии могут ожидать некоторое облегчение в ближайшие дни. С среды после обеда немецкий метеорологический сервис (DWD) предсказывает дожди и грозы в регионах Тюрингии. Также возможны сильные ливни и порывы ветра, как сообщил представитель DWD. Ранее в среду температура достигла до 33 градусов.

Вторник может стать пиком летней жары, с температурами до 35 градусов, как сообщил представитель DWD. После грозы в среду температура немного упадет, колеблясь между 26 и 30 градусами. В четверг все еще возможны дожди. Пятница должна быть подходящей для посещения бассейна, с ожиданием более длительных периодов солнца и лишь небольшой вероятностью дождя. На выходные эксперты предсказывают больше облаков и значительное понижение температуры.

Ожидаемые дожди в среду также должны облегчить ситуацию в лесах Тюрингии: в настоящее время там в основном средний или высокий уровень опасности лесных пожаров. Второй по высоте уровень предупреждения 4 действует в лесничестве Вейда в восточной Тюрингии и лесничестве Хельдбург в южной Тюрингии, согласно обзору от государственного лесного управления. На этом уровне могут быть временно закрыты общественные зоны для барбекю и камины. Уровень средней опасности 3 действует почти на всей остальной части Тюрингии. В Тюрингии есть пять уровней предупреждения о лесных пожарах.

Несмотря на предупреждение о жаре во вторник, температура, как ожидается, достигнет пика в 35 градусов. Облегчение от жары ожидается после грозы в среду, с температурой, снижающейся до 26-30 градусов.

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