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Жара и сильные штормы - вот как будет погода на юго-западе

После жары в юго-западе ожидаются сильные погодные условия и местные наводнения. Предупреждение о жаре остается в силе. Улучшение ожидается к выходным.

 and  Ann Bradley
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На местном уровне также возможны наводнения, по данным ДWD.
На местном уровне также возможны наводнения, по данным ДWD.

- Жара и сильные штормы - вот как будет погода на юго-западе

После недели, начавшейся с рекордных температур года, жители Баден-Вюртемберга могут ожидать сильные грозы и ливневые дожди в некоторых районах до среды. Немецкий метеорологический сервис (DWD) объявил предупреждение о неблагоприятных погодных условиях для всего юго-запада.

До полуночи во вторник существует местный риск сильных ливней с количеством осадков до 50 литров на квадратный метр в короткий период, град с размером зерен до трех сантиметров и сильные порывы ветра до 90 километров в час.

В некоторых районах возможны наводнения и перебои в движении. "Грозы распространяются из Шварцвальда", - сказала метеоролог ДВД Сара Мюллер. Точно предсказать, где это станет критическим, пока невозможно.

Во вторник ожидаются новые грозы. В течение дня могут быть отдельные сильные грозы, сказал представитель. Возможны сильные ливни с 50 литрами на квадратный метр, что составляет половину месячной нормы осадков. В отличие от вторника, частота гроз ожидается выше.

Активность молний также может быть очень высокой, согласно ДВД. Из-за увеличения влажности и более высоких температур в воздухе больше энергии, сказал эксперт. Рекомендуется искать укрытие во время сильных гроз.

Предупреждение о жаркой погоде остается в силе. Во вторник возможны температуры выше 36 градусов. Согласно текущим оценкам, температуры, зарегистрированные в понедельник и вторник, скорее всего, станут рекордными в этом году, сказал эксперт. В Ольсбахе (Ортенбергский округ) температура уже достигла 35,6 градуса в понедельник.

Во вторник после полудня индекс УФ-излучения был высоким, согласно ДВД, что указывает на высокий риск солнечных ожогов. Жителям Баден-Вюртемберга рекомендуется защищаться от солнца.

Температуры в Баден-Вюртемберге могут достичь около 30 градусов в ближайшие дни. Тогда совет такой: пейте много, находитесь в тени, вентилируйте ночью, носите легкую одежду, наносите солнцезащитный крем и следите за другими. В целом, Министерство здравоохранения Штутгарта рекомендует оставаться дома или в тени в полдень и избегать физических нагрузок.

Температура должна существенно снизиться ниже отметки 30 градусов к выходным, что принесет некоторое облегчение.

Несмотря на предупреждения о неблагоприятных погодных условиях в юго-западной части, в том числе в Южной Шварцвальде, жителям рекомендуется искать укрытие во время сильных гроз из-за высокой активности молний. Увеличение влажности и температур в регионе обеспечивает больше энергии для грозовой активности.

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