- Жара, грозы и сильные дожди, особенно в южной Баварии

Особенно на юге Баварии, это неспокойное лето снова приносит грозы и сильные дожди: Немецкий метеорологический центр ожидает разбросанные грозы с сильным дождем, градом и порывистым ветром для Свободного государства, риск возрастает днем. Очень теплая и влажная субтропическая воздух движется в Баварию с юго-запада. Местами возможны сильные дожди до 40 литров на квадратный метр и порывистый ветер до 100 километров в час, наибольший риск в Швабии и Верхней Баварии.

Немецкий метеорологический центр (DWD) объявил предупреждение о разбросанных грозовых дождях и сильных дождях в Баварии, особенно в Швабии и Верхней Баварии. Эти грозы могут принести град, сильные ветры и до 40 литров дождя на квадратный метр, согласно прогнозу DWD.

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