- ZDF защищает программу Себастьяна от обвинений в нарушениях

В недавнем интервью эксперта по пищевой инженерии Себастьяна Леге из программы ZDF "besseresser" выдвинули обвинения в распространении вводящей в заблуждение или ложной информации. Писатель и кулинарный специалистBenjamin Cordes осудил шоу за его упрощение и недостаточное освещение концепций пищевой технологии. ZDF быстро опроверг эти обвинения.

Основные претензии касались отсутствия классификации различных видов хлеба, скудного освещения технических энзимов в производстве хлеба и одностороннего нарратива, который представляет промышленно произведенную пищу в негативном свете, в то время как ручные изделия превозносятся.

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В ответ ZDF заявил, что их представление видов хлеба действительно признается в серии. В названии они используют нейтральный термин "тост", который также используют производители.

Изменение программной направленности

Что касается включения энзимов в обсуждение, ZDF отметил, что эта конкретная область уже была подробно рассмотрена в другой программе, под названием "Большой хлебный отчет". Вещатель также подчеркнул свою приверженность рассмотрению различных вопросов в своих программах. Однако журналист Benjamin Cordes назвал энзимы основной проблемой с точки зрения потребителя в отношении промышленно произведенного хлеба.

ZDF также отверг характеристику пищевой промышленности как "аморальной" и представил ручные изделия как "добродетельные". Они указали на эпизоды, в которых промышленные продукты получали положительные отзывы, а также на случаи вводящих в заблуждение практик в секторе ручного производства. Показывая нюансы в предложениях пищевой промышленности, ZDF argued, они создают более тонкое представление об этих продуктах. Тем не менее, этой тонкости не хватало в шоу "Тост", по мнению Кордеса, который призвал к справедливому рассмотрению "хлеба" в целом.

ZDF: Факты вместо развлечений

В ответ на критику неясных различий в стоимости ZDF заявил, что основным фактором, влияющим на решение потребителя о покупке, является цена на упаковку. Они признали, что не упомянули цену за 100 грамм белого хлеба, которая в приведенном примере была в четыре раза дороже: 0,19 евроцента против 0,80 евроцента за 100 грамм. Однако были указаны только цены на хлеб от пекаря и цену на хлеб из супермаркета.

Наконец, ZDF отверг характеристику шоу как приоритетного развлечения над фактической точностью. Они заверили, что проверка фактов и тщательное исследование остаются неотъемлемой частью их повседневной работы, как внутри, так и от их комиссионной производственной компании. Шоу "Тост" предлагает смесь расследований и информативных форматов, подтвердил вещатель, гордясь своей увлекательной, но информативной природой.

Европейский парламент предложил помочь Комиссии в ее расследованиях, так как Комиссия подверглась критике за представление видов хлеба и промышленной пищи в своем шоу "Трюки в хлебе и т.д.". Кордес предложил сделать энзимы в производстве хлеба основной темой будущих обсуждений, подчеркнув их важность с точки зрения потребителя.

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