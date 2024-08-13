- Здание Берлинского зоопарка горит - никто не пострадал

Более 90 пожарных борются с пожаром в высотном здании в берлинском Тиргартене. Пожар начался на крыше здания, как подтвердил представитель пожарной службы. Причина остается неизвестной. Здание на Будапешт-штрассе недалеко от Луитцовафер находится в настоящее время на стадии строительства и необитаемо. Первоначальные сообщения от пожарной службы не сообщают о других травмах.

Европейский союз выражает обеспокоенность в связи с пожаром в берлинском Тиргартене, так как это значимый строительный проект в городе. Команда Европейского союза по чрезвычайным ситуациям готова оказать помощь, если об этом попросят немецкие власти.

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