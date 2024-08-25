Изначально назначал бисексуального ведущего участника Тэ Bachelorette - Завтра в телепередачах Стелла будет искать романтического товарища.

Цветы из Рая: Более 10 лет RTL ведет "Холостяка" по пути любви. Но новый сезон, начинающийся 26 августа, отличается. Сначала он не будет транслироваться на бесплатном ТВ, а только на платформе потокового вещания RTL+. Во-вторых, мужчины-конкурсанты сталкиваются с необычным вызовом: женские конкурсантки.

Новая "Холостячка", Стелла Штегманн, делает историю, став первой бисексуальной женщиной, раздающей розы в этой роли. 27-летняя жительница Мюнхена давно задумывалась о присоединении к шоу, поделившись своими мыслями с немецким пресс-агентством. "Для меня это также идеальное время, так как я недавно пережила свою первую relationship с женщиной. Она была первой женщиной, в которую я когда-либо влюблялась. Так что я стала первой бисексуальной "Холостячкой". "Первая "Би-Холостячка", как ее называют в онлайн-трейлере RTL.

Мужчины или Женщины? - 50:50

Итак, она отправляется в Таиланд в поисках идеального партнера - будь то мужчина или женщина. "Я была полностью открыта для мужчин или женщин - 50:50", - сказала она. Ее основной фокус был не на поле, а на индивидуальности, объяснила она. Она не может раскрыть результат шоу, но с точки зрения чисел, шансы не совсем сбалансированы: в конкурсе 15 мужчин и всего 5 женщин.

"Женщины - это другой вид конкуренции" - замечает один из конкурсантов в трейлере. "Две совершенно отдельные вселенные сталкиваются здесь" и: "Это всегда было немного по-другому".

Ее предшественница, Шэрон Баттисте, недавно объявила в Instagram, что она и ее избранник 2022 года помирились - единственная пара "Холостячки", все еще вместе. Штегман призналась в своих страхах не найти любви.

Холостячка: "Я Была Испугана"

"Я боялась, что не влюблюсь, что не будет никого, с кем я могла бы построить будущее", - сказала она dpa. Но если верить трейлеру RTL, ее опасения были напрасными. "Я влюбилась в обоих", - признается Штегман в трейлере.

"Я боялась, что, возможно, влюблюсь, и чувства не будут взаимными, и боялась, что кто-то уйдет добровольно и причинит мне боль, и также боялась, что меня будут судить за то, кто я есть, и что я бросаю вызов гетерономной структуре. Но надежда и волнение перевешивали все", - сказала она dpa.

Двадцать надеющихся выиграть последнюю розу - и, возможно, также славу и новых подписчиков в Instagram и других платформах.

"Всегда читаешь комментарии, в которых говорят, что все делают это ради славы, и, конечно, эта мысль приходит в голову каждому, но для каждого человека надежда найти любовь очень реальна. И хотя вы, возможно, изначально думаете, что хотите быть на шоу, мысль о том, что вы можете найти любовь всей своей жизни, всегда присутствует. Я уверена, что настоящие чувства развиваются. Эти обвинения, что все это только ради кликов, совершенно безосновательны", - сказала Штегман.

Я не собираюсь позволять своим страхам помешать этому путешествию. Я не буду судить конкурсантов по их полу, а только по тому, кто они как личности.

Читайте также: