Завод в Теннесси утверждает, что у его сотрудников было достаточно времени, чтобы эвакуироваться во время наводнения Хелен, но родственники людей, которые были трагически унесены, выражают разные мнения.

Ибарра Мендоса поделился с CNN affiliate Univision, что Берта Мендоса, прежде чем быть унесенной потоками воды от урагана Хеллен, сказала, что любит своих детей и не будет доступна из-за мокрого телефона. После этого он больше не слышал от нее.

56-летняя бабушка была среди 11 рабочих на пластиковом заводе в Теннесси, погибших в результате бедствия. Спасти удалось только пятерых. Ассошиэйтед Пресс сообщило, что четыре сотрудника Impact Plastics в Эрвине все еще считаются пропавшими без вести, и двое, в том числе Мендоса, подтверждены как погибшие.

Родственники жертв и сотрудники Impact Plastics требуют объяснений, почему, как они утверждают, сотрудников заставляли работать в тяжелых погодных условиях, и некоторых informing they couldn't leave as warnings of heavy rainfall in the flood-prone area were issued. Impact Plastics решительно отрицает эти обвинения, заявляя, что ни один сотрудник не был помещен на выход.

Теперь проводятся два расследования трагедии, так как разные стороны рассказывают разные истории о том, что произошло непосредственно перед тем, как воды затопили район.

Родственники пропавших без вести с нетерпением ждут любой информации о местонахождении их близких, в то время как многие сообщества все еще сталкиваются с нехваткой продовольствия, воды, электроэнергии и связи. Мощные ветры и наводнения от урагана Хеллен причинили более 800 километров разрушений от Флориды до Южных Аппалачей.

Двое рабочих Impact Plastics заявили, что им сказали продолжать работать, всего в миле от больницы, где более 50 человек нуждались в спасении с крыши из-за высокого уровня воды. Хотя компания опровергает эти утверждения, она заявила, что всех сотрудников проинформировали покинуть facility по крайней мере за 45 минут до того, как наводнение затопило промышленный парк, согласно заявлению в четверг.

Теннесси Бюро Расследований и Теннесси Администрация Охраны Труда и Техники безопасности в настоящее время расследуют случаи гибели на рабочем месте.

По меньшей мере 200 человек погибли в результате урагана Хеллен в шести штатах, и число жертв, по мнению официальных лиц, может возрасти по мере продолжения спасательных операций и оказания помощи пострадавшим регионам через неделю после посадки.

Широкие расхождения в предупреждениях, данных

Предварительный анализ инцидента с наводнением 27 сентября показал, что все сотрудники покинули завод менее чем через час после того, как на нем отключилось электричество и были отправлены предупреждения на сотовые телефоны, согласно Impact Plastics. Руководители не запрещали сотрудникам уходить и не угрожали им увольнением, заявила компания.

Утверждения Impact Plastics о том, что руководство не помешало никому уйти, не совпадают с тем, что адвокат семьи Мендоса Грег Коулмен узнал от других, сказал он в четверг CNN's "The Source with Kaitlin Collins".

"Проблема с этой версией событий в том, что она не соответствует тому, что большинство людей говорят или с чем соглашаются. На самом деле, это прямо противоположно тому, что говорит компания", - сказал Коулмен.

Высшее руководство покинуло примерно через 45 минут после закрытия завода и увольнения других сотрудников, заявила компания.

‘Факты показывают, что сотрудникам была предоставлена возможность покинуть завод по крайней мере за 45 минут до того, как наводнение затопило промышленный парк’, - сказал Джеральд О’Коннор, основатель, президент и CEO Impact Plastics, в видеообращении, прикрепленном к заявлению компании в четверг. ‘Насколько нам известно, никто не погиб на территории компании’.

Рабочий, который смог сбежать, сказал, что попросил разрешения уйти, когда увидел затопленную парковку, но ему отказали. Другой сотрудник, Джейкоб Инграм, сказал CNN affiliate WVLT, что ему сказали ‘еще не время’, когда он спросил, можно ли уйти.

Машины и пикапы были погружены в бурную, грязную воду, а завывающие ветры слышались на заднем плане, как видно на видео, снятом Инграмом, который сказал WVLT, что жизни могли бы быть спасены, если бы люди ушли раньше. На одном из видео более половины здания бизнеса было поглощено водами наводнения.

Impact Plastics заявила, что ее парковка находится в низменной области, подверженной скоплению воды, но ее анализ показал, что вода в парковке была примерно 15 см глубокой в то время, когда сотрудники были уволены. ‘Передняя часть завода, похоже, была проходима’, - заявила компания.

‘Предварительный анализ записанных видеофрагментов и фотографий показал tanto присутствующих, как и отсутствующих сотрудников, которые покинули территорию Impact Plastics и оставались на Южной промышленной дороге в течение примерно 45 минут после закрытия завода’, - заключил предварительный обзор. ‘Эта группа была либо спасена, либо объявлена пропавшей без вести или погибшей’.

Когда рабочая смена на заводе началась в 7:00 по центральноевропейскому времени 27 сентября, не было предупреждений или предупреждений о наводнении, заявила Impact Plastics. Вода начала скапливаться на парковке около 10:35, электричество отключилось в 10:39, и предупреждения были отправлены на сотовые телефоны примерно через минуту, согласно компании.

Тем не менее, в районе, включая пластиковый завод в Теннесси, были выданы несколько предупреждений о наводнении и шторме, а также предупреждения на сотовые телефоны от Национальной службы погоды до начала последней смены. Предупреждение о наводнении, которое включало предупреждения о дожде от Хеллен, было выдано для района во вторник, а предупреждение о внезапном наводнении было выдано в 9:14 по местному времени в пятницу утром.

‘Рабочим было приказано покинуть facility после отключения электроэнергии и не позднее 10:50, как было объявлено tanto на английском, как и на испанском языках компанией’, - говорится в заявлении. Высшее руководство, в том числе О’Коннор, пыталось переместить сервер и важные документы и покинуло примерно в 11:35, согласно компании.

О’Коннор потребовал расследование на следующий день после наводнения, заявив в своем заявлении, что компания выпустила заявление из-за "угроз смерти", но подробностей об угрозах не было предоставлено.

Работодатели должны сообщать о смерти на рабочем месте в течение 8 часов, согласно закону штата Теннесси, заявил ТОША в пресс-релизе в среду. Ведомство, совместно с Бюро расследований Теннесси, все еще не получило отчет об инциденте от Impact Plastics к вечеру среды. Не сразу было ясно, произошла ли какая-либо смертельная авария на рабочем месте, так как основатель компании подтвердил, что никто не умер на территории компании. Первоначальный отчет от компании также заявил, что, насколько им известно, никто не был заперт внутри завода или на территории.

CNN связался с Агентством управления чрезвычайными ситуациями округа Юникоу для получения комментария, но ответа пока не получил.

"В такие времена слова кажутся недостаточными для выражения скорби, которую мы все испытываем", - заявила компания в своем предварительном обзоре. "Недавнее наводнение повредило наш завод и, более трагически, унесло жизни некоторых наших ценных коллег и друзей. Наши мысли с их семьями и близкими".

"Нас не должны были там быть"

Impact Plastics заявило в прошлый четверг, что погода была отслежена, и хотя дождь был сильным накануне, он прекратился к утру, согласно заявлению, данному CNN affiliate WCYB.

Однако сотрудников, некоторых из которых не говорили по-английски, попросили вернуться домой только тогда, когда парковка завода и прилегающая служебная дорога были покрыты водой, а завод лишился электроэнергии, заявил Impact Plastics.

"Большинство сотрудников ушли сразу, но некоторые остались на территории или рядом с ней по неизвестным причинам", - заявила компания.

Сотрудник Роберт Джарвис пришел на работу в пятницу, несмотря на то, что район был затоплен, так как на заводе отключилось электричество, сказал он. Он получил сообщение о затопленной парковке, поэтому переставил свою машину на более высокую точку, сказал он.

Джарвису удалось безопасно выбраться с помощью человека на четырехколесном вездеходе, который подобрал его и других, спасая ему жизнь, сказал он WCYB.

"У нас был один вход и один выход", - сказал Джарвис. "И когда нам сказали, что мы можем уйти, один выход был заблокирован, так что мы были застряны в пробке на этой дороге, не зная, что делать".

Грузовик, принадлежащий соседней компании и управляемый ее сотрудником, подобрал некоторых сотрудников завода, но поднявшаяся вода опрокинула грузовик, в результате чего пятеро сотрудников и подрядчик пропали без вести, заявила компания. Пять других человек, которые были на грузовике, когда он опрокинулся, смогли выбраться и были позже эвакуированы, заявил завод. Руководство высшего звена запросило экстренную помощь, и Национальная гвардия спасла пятерых сотрудников, заявила компания.

"Меня мучает то, что они не выбрались, а я выбрался", - сказал Джарвис, сдерживая слезы.

Теперь у Джарвиса только один вопрос к Impact Plastics: "Почему вы заставили нас работать в тот день? Почему? Нас не должны были там быть. Никто из нас не должен был там быть".

"Меня разбивает сердце из-за тех, кто погиб", - сказал Джарвис. "Я работал с ними каждый день, и мы были как семья, делились историями, шутками. И меня разбивает сердце видеть, что они умерли, все из-за жадности, как я считаю".

Семьи сотрудников Impact Plastics, в том числе семья Мендозы, требуют объяснений о том, почему, по их утверждению, их якобы заставили работать в тяжелых погодных условиях. Несмотря на отрицание Impact Plastics, несколько сотрудников заявили, что им сказали продолжать работать, несмотря на предупреждения о сильных дождях и условий, подверженных наводнениям.

Спор вокруг мер безопасности во время наводнения привел к двум расследованиям со стороны Бюро расследований Теннесси и Администрации по охране труда штата Теннесси. Семьи с нетерпением ждут любой информации о своих близких, так как трагические события продолжают влиять на многие сообщества.

