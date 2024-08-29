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Завершено строительство арки на Берлинском музее-острове

Завершающая часть колониады Музейного острова в Берлине, отражающая былое величие, была восстановлена. Она выделяется на фоне закрытого Музея Пергамона.

 and  Alex Stellmacher
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Завершающая часть древней Колоннады, находящейся на острове Музеев, была обновлена до своего...
Завершающая часть древней Колоннады, находящейся на острове Музеев, была обновлена до своего первоначального вида XIX века.

- Завершено строительство арки на Берлинском музее-острове

Изучаем остров Музеев в Берлине, колонада которого сразу же бросается в глаза. Эта знаковая историческая часть была отреставрирована и реконструирована, вернувшись к своему виду 19-го века. Колонада северо-востока Старой Национальной Галереи, вдоль реки Шпрее, претерпела эти изменения благодаря мастерству реставраторов.

Как сказал Герхард Парцингер, президент Фонда культурного наследия Пруссии (СПК), в Берлине: "Это было частью истории развития острова Музеев". Эта связь сохранится и в дальнейшем, по мере продолжения реставрационных работ. Когда в 2027 году откроется секция А музея Пергамона, посетители смогут войти в музей через сохранившуюся колонаду.

Работы над последней секцией начались в 2020 году, с демонтажом двухэтажных пристроек 1911 года, как дополнительных пространств. Первоначальная колонада на острове Музеев была построена в середине 19-го века по проекту Фридриха Августа Штюлера (1800-1865).

В то время как секция А, включающая Алтарь Пергамона, планируется открыть в 2027 году, секция Б музея Пергамона останется закрытой как минимум до 2037 года. Что означает, что полное посещение музея снова станет доступным не ранее чем через полтора десятка лет. Общая стоимость может достичь внушительных 1,5 миллиарда евро.

Посетители, ждущие открытия музея Пергамона в 2027 году, смогут войти через сохранившуюся колонаду, значимую часть истории острова Музеев. Берлинский остров Музеев, дом для нескольких знаменитых музеев, продолжает проходить через реставрационные работы, гарантируя его сохранность для будущих поколений.

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