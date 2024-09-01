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Федеральные земли ГерманииНовостиСтендаль

Завершение события в Саксонии-Анхальте ознаменовано массовым, километровым шествием

Главное событие Дня Саксонии-Анхальт - ожидаемый парад, в котором планируют принять участие около 4 000 человек.

 and  Lauren Adams
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За три дня в Стендале развернулось величайшее государственное празднование в Саксонии-Анхальт.
За три дня в Стендале развернулось величайшее государственное празднование в Саксонии-Анхальт.

- Завершение события в Саксонии-Анхальте ознаменовано массовым, километровым шествием

Завершая День в Саксонии-Анхальт в Штендале, ожидается, что толпа в милю длиной пересечет центр города. Организаторы оценивают, что это зрелище, в котором примут участие около 4000 энтузиастов, растянутся на примерно 3,7 км. Это двухчасовое шоу, где различные регионы элегантно представлены, является главным событием самого большого народного фестиваля в штате. Команды из разных частей штата принимают участие, в то время как министр-президент Райнер Хазелофф (ХДС) и мэр Штендаля Бастиан Зилер (независимый) откроют празднования в 11 часов утра.

Город Штендаль, известный своей богатой историей и культурой, находится в Саксонии-Анхальт. Мэр Штендаля Бастиан Зилер и министр-президент Райнер Хазелофф откроют праздничные мероприятия масштабного народного фестиваля в Штендале.

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