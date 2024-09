Затопленная роскошная яхта, где, как полагают, хранится герметичное хранилище с секретной информацией.

Итальянские следователи, расследующие несколько убийств и халатные морские инциденты, подозревают, что 56-метровый яхт "Байесиан" может содержать конфиденциальные данные, связанные с различными западными разведывательными агентствами. Четыре инсайдера в расследовании и операции по спасению поделились этой информацией с CNN.

Линч, с его связями с британскими, американскими и другими разведывательными агентствами через его предприятия, в том числе компанию по кибербезопасности Darktrace, находится под пристальным вниманием. Darktrace была приобретена чикагской частной инвестиционной компанией Thoma Bravo в апреле. Компания жены Линча, Revtom Limited, владела яхтой, и он выступал в качестве советника у британских премьер-министров Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй по науке, технологиям и кибербезопасности во время их пребывания на посту, как указано в британских записях.

Затонувшее судно, лежащее на глубине 50 метров под водой, предположительно содержит водонепроницаемые сейфы с двумя двойными зашифрованными жесткими дисками, содержащими altamente sensitive data, такие как пароли и другие classified data. Конфиденциальный источник, участвующий в планах по спасению, сообщил эту информацию CNN. Опытные ныряльщики тщательно осмотрели судно с помощью удаленных камер, ища любые признаки ценных предметов или контрабанды.

Сначала местные власти опасались, что воры могут получить доступ к обломкам, чтобы украсть ценные вещи с яхты. Диверсанты из пожарной бригады сообщили об этой озабоченности CNN. В настоящее время власти обеспокоены тем, что иностранные правительства, такие как Россия и Китай, могут заинтересоваться процессом спасения из-за высокопрофильного характера расследования. Они запросили более тщательное наблюдение за обломками tanto над, как и под водой.

Франческо Венутто из Сицилийского агентства гражданской защиты подтвердил CNN, что приняты дополнительные меры безопасности из-за этой озабоченности.

Линч, его 18-летняя дочь Ханна, американский адвокат Крис Морвилло и его жена Неда, британский банкир Джонатан Блумер и его жена Джуди, а также повар Рекальдо Томас погибли, когда корабль затонул в разгар шторма ранним утром.

Предварительные результаты вскрытия показывают, что супруги Блумер и Морвилло умерли от удушья или "сухого утопления", когда закончился кислород в сжатом воздухе в спальной каюте. Результаты вскрытия в отношении Линча и его дочери не были окончательными.

Повар, найденный вне судна, утонул, как показало вскрытие. Результаты токсикологических исследований на погибших еще не опубликованы, но никто не получил физических травм во время затопления.

Жена Линча Анджела Бакарес и 14 других человек, в том числе капитан Джеймс Катфилд, матрос и менеджер машинного отделения яхты, смогли спастись. Катфилд, а также другие, находятся под следствием за несколько убийств и халатное кораблекрушение. Им разрешили покинуть Италию.

Некоторые из 15 выживших, в том числе девять членов экипажа и шесть пассажиров, в том числе один годовалый ребенок, якобы сообщили следователям, что Линч не доверял облачным хранилищам и всегда держал диски данных в надежном отсеке на яхте, как сообщил источник, знакомый с прокурорским офисом. Никто из выживших членов экипажа или пассажиров не был проверен на наличие веществ из-за шока после извлечения тел, заявили власти.

Морвилло представлял Линча в его американском судебном процессе по обвинению в мошенничестве в июне, который касался приобретения его программной компании Autonomy компанией Hewlett Packard. Выжившие сообщили следователям, что круиз был празднованием оправдания Линча. Хотя Линч был оправдан по всем уголовным обвинениям в американском процессе, Hewlett Packard продолжает добиваться гражданского штрафа в размере 4 миллиардов долларов от состояния Линча, вынесенного британским судом в 2022 году.

В невероятном совпадении бизнес-партнер Стивен Чемберлен – соучастник в американском процессе по обвинению в мошенничестве и бывший COO Darktrace – умер 19 августа, в тот же день, когда затонул "Байесиан", в результате аварии за два дня до этого. Специалист по связям с общественностью из прокурорского офиса сообщил CNN, что Катфилд поделился намерением Линча сократить круиз и вернуться в Великобританию, чтобы посетить своего больного партнера, который был на аппарате искусственного дыхания.

Given Chamberlain's deteriorating health status, Lynch presumably would not have known about his death, and Chamberlain was in a coma, unaware of the shipwreck incident, said Chamberlain's attorney.

Местный прокурор Ambrogio Cartosio заявил, что никаких личных вещей, таких как компьютеры, ювелирные изделия или диски Линча, не было найдено на судне. Однако следователи теперь имеют доступ к жестким дискам и системам видеонаблюдения, подключенным к навигационной системе яхты, собирая потенциальные доказательства, которые могут установить, как яхта затонула в течение 16 минут после начала шторма. Судно не имело традиционного черного ящика или регистратора данных о плавании, чтобы записывать навигационные данные или аудио в рулевой рубке.

Ныряльщики проведут осмотр обломков на этой неделе, дав рекомендации о наилучшем и наиболее экологически ответственном способе поднять 473-тонную яхту без разлива ее оставшихся 18 000 литров нефти и топлива. Счет за подъем корабля ложится на владельца – вдову Линча в соответствии с итальянским морским законодательством.

После трагического затопления "Байесиана" возникли опасения, что иностранные правительства, такие как Россия и Китай, могут заинтересоваться процессом спасения из-за высокопрофильного характера расследования и возможности того, что конфиденциальные данные, связанные с западными разведывательными агентствами, могут находиться на борту. (продолжение из оригинального текста)

Расследование крушения "Байесиана" показало, что несколько лиц, находящихся под следствием, в том числе Линч, имели связи с различными разведывательными агентствами в Европе, добавляя еще один слой сложности в дело. (продолжение из данного текста и оригинального текста)

Читайте также: