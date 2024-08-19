Заслуженный медицинский специалист в области анестезии признает гигиенические нарушения

Врач-анестезиолог предстанет перед судом в Франкфурте-на-Майне. Сообщается, что несколько человек, в том числе четырехлетняя девочка, пострадали из-за его действий. На суде медицинский работник признал, что допустил ошибки в гигиене, но отрицал обвинения, выдвинутые против него прокурором.

Через два года после смерти девочки в стоматологической клинике в Hochtaunuskreis виновный анестезиолог признал свою вину. В заявлении, зачитанном на первом заседании Франкфуртского районного суда, представитель 67-летнего мужчины объяснил, что эти ошибки были совершены по неосторожности.

Однако прокурорские обвинения были отклонены: он не повторно использовал одноразовые шприцы, не вводил избыточные дозы лекарств и не использовал один флакон анестетика для нескольких пациентов из-за финансовых причин.

Подозрительное поведение анестезиолога

Согласно обвинениям, дети, проходившие лечение в стоматологической клинике, заразились кровной инфекцией из-за загрязненного анестетика. Обвиняемый из Бенсхайма, Гессен, обвиняется в непредумышленном убийстве четырехлетней девочки и причинении телесных повреждений другим детям. Прокурор утверждает, что анестезиолог совершил несколько ошибок.

28 сентября 2021 года несколько пациентов были подвергнуты общей анестезии для стоматологического лечения в практике в Кронберге. Первой пациенткой того дня была взрослая женщина, а в 9 часов утра следующим был девятилетний мальчик, который очень боялся предстоящего лечения канала.

Прокуратура подозревает, что анестезиолог использовал тот же загрязненный раствор анестетика для мальчика, что и для женщины. Этот загрязненный раствор был затем введен трем другим детям, которые проходили лечение в тот день.

Трагические последствия для четырехлетней девочки

Девочка была последней, кому вводили анестезию в тот день. Загрязненный раствор анестетика также повлиял на нее и содержал бактерии. Она умерла через десять часов после полуночи в практике. В течение этих десяти часов она была без сознания из-за анестезии. Анестезиолог пытался реанимировать ее, но, согласно обвинительному заключению, он допустил ошибки в этом процессе, и службу экстренной помощи вызвали на три часа позже, чем следовало.

Часы спустя после смерти девочки анестезиолог продолжил свою работу, на этот раз в стоматологической клинике в Бенсхайме. Там он якобы ввел пятилетнему ребенку загрязненное вещество, что привело к высокой температуре 40,8°C. Кроме того, трое других его молодых пациентов из предыдущего дня также заболели, двое из которых боролись за свою жизнь.

Большой уголовный суд назначил семь дней судебного разбирательства, ожидая вынести приговор к концу сентября.

Прокурор подчеркнул халатность анестезиолога в соблюдении надлежащих правил гигиены и безопасности, особенно в использовании и утилизации материалов анестезии. Действия подсудимого потенциально подвергали опасности многих детей, как это проявилось в трагических событиях, которые последовали.

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