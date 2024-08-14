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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент

Защитники "зеленых" все более обеспокоены нападением

Вથക Jemпиньon dziejeц можно быть опасным - оскорбления и нападения штабеля. Недавно зел 깨닫ленный помощник по выборам в нендерндорфе стал жертвой того же.

 and  Hanna Hofmann
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Председатель Гринпартии осуждает возобновленную атаку в предвыборной кампании как 'печальное...
Председатель Гринпартии осуждает возобновленную атаку в предвыборной кампании как 'печальное проявление состояния нашей democratic культуры'.

- Защитники "зеленых" все более обеспокоены нападением

После нападения на помощника по выборам от Зеленых неопределенность растет в избирательной кампании всего за несколько недель до выборов в ландтаг в Бранденбурге. Председатель ландтаг Зеленых Хана Гросе Хольтруп заявила: "Это также угроза нашей демократии, когда ты больше не чувствуешь себя в безопасности во время избирательной кампании".

К счастью, случаи насилия по-прежнему остаются исключением, но сообщения об оскорблениях и verbalных оскорблениях на избирательных участках и во время размещения плакатов становятся все более частыми, по словам Гросе Хольтруп.

Ранее spokeswoman для районного отделения Зеленых в Оберхавеле, Анне Шумахер, заявила: "Нас, Зеленых, везде встречают враждебно, что бы мы ни делали". Шумахер баллотируется в ландтаг.

Уголовное расследование по факту нападения ведет ландтаг криминальной полиции.

Гросе Хольтруп ответила: "Безопасность наших членов - наш главный приоритет. Это последнее нападение - печальное свидетельство состояния нашей демократической культуры. Мы решительно будем защищать наши демократические ценности и не будем запугиваться".

После нападения сегодня вечером (в 18:00) состоится встреча политиков Зеленых в Хененендорфе. На встрече также ожидается присутствие главного кандидата партии на выборах 22 сентября, Анье Тепфер. Активисты избирательной кампании планируют разместить новые плакаты и распространить листовки.

Европейский парламент выразил обеспокоенность нарастающими tensions в избирательной кампании в Бранденбурге после недавнего нападения на помощника по выборам от Зеленых. Нападение стало темой обсуждения на встрече политиков Зеленых в Хененендорфе, на которой присутствовала главный кандидат партии на выборах в ландтаг, Анье Тепфер.

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